Botafogo faz homenagem a Léo Batista: “Eterno em nossos corações”

O Botafogo, time do coração de Léo Batista, lamentou a morte do jornalista esportivo e apresentador, neste domingo (19/1), em decorrência de um câncer no pâncreas. O alvinegro declarou seu respeito e admiração pelo profissional de comunicação: “Eterno em nossos corações”, diz publicação do time nas redes sociais.

“Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o ‘Tempo de Botafogo’“.

Torcedor declarado e sócio desde 1992, Léo sempre exaltou o nome do Botafogo e ganhou um espaço a mais nos corações alvinegros. “Em nossa casa, o Nilton Santos, viu a cabine de TV ser batizada com o seu nome e foi ovacionado por milhares de botafoguenses em lindas homenagens. Uma relação de amor, reconhecimento e lealdade. Obrigado por tudo, Léo Batista. Um marco na história do jornalismo, do esporte e do Botafogo”, declarou o time na postagem.