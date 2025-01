Brasileira morre após cair da janela de prédio na Holanda

Uma brasileira de 32 anos morreu na última sexta-feira (3) depois de cair da janela de um apartamento na cidade de Breda, na Holanda. O andar de onde ela caiu não foi informado.

Não há informações sobre as circunstâncias da morte de Taiany Caroline Martins Matos, que era do Distrito Federal.

Segundo a família, no dia 27 de dezembro, a mulher foi a Paris, na França, com o namorado, um holandês de 53 anos, identificado apenas como Edgar. Eles passaram o Ano-Novo na capital francesa e, em seguida, voltaram a Holanda.

“No último sábado (4), recebemos uma ligação do Edgar dizendo que ela [Taiany] saiu com as amigas. No dia seguinte ele simplesmente falou que nossa irmã morreu, se desculpou e desligou”, diz Cauã Martins, 20, irmão de Taiany.

À CNN, a polícia holandesa informou que, “no dia 3 de janeiro deste ano, uma mulher morreu em Breda”, e que as investigações preliminares apontam que não houve sinais de crime. A corporação não passou nenhuma outra informação “por motivos de privacidade”.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha o caso e que está em contato com as autoridades locais. Disse ainda que o consulado presta “assistência consular aos familiares da vítima”.

Em razão da Lei de Acesso à Informação, a pasta acrescenta que “não fornece informações detalhadas sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros”.

O Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã, informou que está empenhado em “assegurar que o apoio necessário seja concedido dentro das competências legais e administrativas para apoiar a família neste momento difícil”.