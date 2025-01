Brasileira morre após cirurgia plástica na Venezuela; polícia apura causa

Uma farmacêutica brasileira de 34 anos morreu na noite de terça-feira (14) após fazer uma cirurgia plástica na Venezuela.

Bruna Natalia Ribeiro Pinho morreu a caminho de Boa Vista (RR) dois dias após realizar o procedimento estético. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Roraima, um boletim de ocorrência foi registrado para apurar a causa da morte da brasileira.

Bruna realizou a cirurgia na cidade de Santa Elena de Uairén, na Venezuela, no dia 12 de janeiro. Contudo, ao se sentir mal após complicações, foi levada ao hospital Délio Tupinambá, em Pacaraima. Na sequência, encaminhada para Boa Vista.

No caminho para a capital, a mulher acabou morrendo, segundo relato de seu marido. A Polícia Civil de Roraima apura a causa da morte e requisitou perícia técnica do IML. Contudo, a investigação trabalha com a hipótese de que o óbito veio em consequência da cirurgia.

Polícia Civil não poderá solucionar o caso se confirmada a morte em decorrência da operação na Venezuela. De acordo com o órgão, “a investigação sobre eventuais irregularidades no procedimento cirúrgico é de competência das autoridades venezuelanas”.

Bruna era funcionária pública e trabalhava na Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima). Em nota, a companhia a descreveu como “ser humano admirável” e que deixará “um grande vazio no coração de todos”.

A servidora pública deixa o marido e um filho de 19 anos.