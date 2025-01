Bruna Biancardi conta que Mavie e Davi Lucca estão doentes: “Médico está vindo”

A influenciadora Bruna Biancardi, 30, grávida da segunda filha com Neymar, 32, contou nesta sexta-feira (3) que a herdeira, Mavie, 1, e o primogênito do jogador, Davi Lucca, 12, estão com virose.

Ela explicou que parte do grupo, que passou o Réveillon em Dubai, passou mal. “Chegamos em Riad e olha a cara da mãe, acabada. Já começamos o ano como? Mavie doente, geral com virose. Eu não peguei, graças a Deus, mas o médico está vindo aqui vê-la”, iniciou.

“Ela está com uma febrezinha desde ontem, Davi também não foi no passeio porque estava passando mal, ficou no hotel”, disse Bruna Biancardi.

A influenciadora acrescentou que uma parte do grupo está mal e que a outra “está lutando para não ficar”.

Biancardi e Neymar anunciaram que esperam uma segunda filha no dia 25 de dezembro, com um vídeo do chá revelação. Além dos três filhos citados, o atacante Al-Hilal é pai de Helena, de menos de um ano, que tem com a influenciadora Amanda Kimberlly.