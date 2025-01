Caçador quase perde a vida durante ataque de queixadas e dá entrada em hospital do interior do Acre

Um morador da comunidade São Miguel, identificado apenas por Ivanilson, foi violentamente atacado por um bando de queixadas enquanto realizava uma caçada de subsistência em uma propriedade conhecida como Igarapé Preto, na fronteira do Amazonas com o município de Sena Madureira, no Acre, nesta terça-feira (07).

Segundo relatos de testemunhas, o ataque ocorreu durante a tarde e deixou o homem gravemente ferido nas pernas, impossibilitando-o de caminhar. Em um esforço coletivo, amigos de Ivanilson o resgataram, carregando-o em uma rede até a margem do rio. De lá, ele foi transportado de barco até o porto de Sena Madureira e, finalmente, encaminhado ao hospital da cidade.

“Foi uma situação desesperadora. Ele estava caçando quando os animais avançaram. Conseguimos estancar o sangramento durante a noite e só pela manhã conseguimos chegar à margem do Purus”, relatou um dos amigos que participou do resgate.

As queixadas, conhecidas por sua agressividade em situações de ameaça, atacam em bando para se defender. Esse comportamento natural evidencia o risco de interações com a fauna local, especialmente em regiões selvagens como a Amazônia.

O caso também expõe as dificuldades enfrentadas por comunidades remotas no acesso a serviços de saúde. Sem estradas ou transporte adequado, o socorro foi improvisado, prolongando o sofrimento da vítima e aumentando os riscos à sua saúde.

Ivanilson segue recebendo atendimento médico no hospital de Sena Madureira. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.