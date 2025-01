Câmeras flagraram ato suspeito de fotógrafo brasileiro desaparecido em Paris

O fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa que está desaparecido desde o dia 26 de novembro em Paris, foi registrado por câmeras de segurança da cidade. De acordo com sua prima, Carolina Castro, as imagens mostram Flávio às margens do Rio Sena, onde ele foi visto deixando seu celular em um vaso de plantas próximo a um restaurante.

De acordo com as autoridades francesas, após deixar o aparelho, Flávio seguiu em direção ao rio e permaneceu ali por algum tempo, mas, quando as câmeras rotacionaram, ele já não estava mais visível. O último contato de Flávio com a família foi no mesmo dia em que ele deveria embarcar de volta ao Brasil.

A informação de que o check-in foi feito, mas ele não embarcou, foi confirmada pela Latam, que não comentou mais sobre o caso. A família também recebeu uma mensagem no dia seguinte ao desaparecimento, de um homem chamado Alex, que alegou que Flávio teria sofrido um acidente e sido hospitalizado, mas liberado ainda no mesmo dia.

No entanto, a versão de Alex não foi confirmada e gerou ainda mais mistério em torno do caso. Os familiares de Flávio disseram que, após solicitar mais um dia de estadia no apartamento onde estava hospedado, ele não respondeu mais às mensagens e desapareceu sem deixar mais rastros.