Camilla tira gargalhadas de participantes mas é detonada na web após fazer xixi na cozinha do BBB 25

Camilla, do BBB 25, protagonizou um momento que gerou muitas gargalhadas entre os brothers, no entanto, a trancista foi detonada na web. Na madrugada desta quinta-feira (23), ela fez xixi na cozinha do VIP após uma crise de riso.

Acontece que ela não conseguiu se conter ao ver um copo de bebida do ‘Show de Quarta’ na pia. O objeto, que deveria estar na área externa da casa, foi o motivo das risadas.

Thamiris, que faz dupla com Camilla, Aline, Vinícius, Mateus e Giovanna estavam no momento. A policial militar foi quem limpou a sujeira enquanto a carioca tomava banho.

Nas redes sociais, principalmente no X, antigo Twitter, Camilla foi alvo de críticas. “Logo na cozinha, mano! Que nojo!”, escreveu um usuário. “Ah, que nojeira véi”, comentou outro.

“Muita porquisse isso. Só por Deus!”, reclamou um terceiro. “Que nojo, que falta de noção e higiene. Será que ela faz isso na casa dela? Merecia a dupla perder todas as estalecas”, opinou mais um.

Brothers riram da situação.

Show de Quarta

A apresentação dessa quarta-feira (22) foi da dupla César Menotti e Fabiano, que convidou o irmão, o pastor Fábio Lacerda. Na semana passada, Anitta convidou o pai, Mauro, para acompanhá-la no show.

César Menotti e Fabiano trouxeram no repertório músicas românticas que emocionaram os participantes. Dentre eles, Gracyanne Barbosa, que reagiu ao ouvi-los e está solteira desde o término com Belo.