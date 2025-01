Campanha de vacinação contra influenza ocorre até o dia 31 em Rio Branco

A campanha de vacinação contra a Influenza, que está disponível na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco desde julho de 2024, deve encerrar dia 31 de janeiro. O serviço foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS) para toda a população.

De acordo com a prefeitura da capital, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa) e do Departamento de Vigilância Epidemiológica, a iniciativa será intensificada com diversas estratégias para alcançar o maior número possível de pessoas.

A medida visa garantir a proteção contra o vírus da Influenza, especialmente em um período de alta circulação do vírus respiratório.

A Semsa orienta que a população se dirija às Unidades Básicas de Saúde para receber a vacina, que é gratuita, e é importante para prevenir complicações respiratórias, garantindo a saúde da comunidade.

Para mais informações sobre os locais de vacinação e horários de atendimento, é possível acessar o site da Prefeitura de Rio Branco ou entrar em contato diretamente com as unidades de saúde que funcionam de segunda a sexta, no horário das 7h às 17h.