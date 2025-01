Carlinhos e Amaral são empossados como prefeito e vice-prefeito de Brasiléia; VEJA FOTOS

Em uma noite marcada por emoções e da celebração da democracia e do voto popular, o prefeito Carlos Armando de Souza Alves – Carlinhos do Pelado, vice- prefeito – Antônio Torres -Amaral do Gelo, ambos eleitos com 7. 891 votos na última eleição municipal em outubro de 2024, tomaram posse na noite desta quarta-feira, 01 de Janeiro de 2025 no auditório do Senac juntamente com 11 vereadores eleitos e reeleitos.

A transmissão do cargo de Prefeito foi feita pela até então prefeita Fernanda Hassem que após oito anos à frente da prefeitura que entregou a faixa de Chefe do Executivo Municipal ao 73° prefeito empossado de Brasileia Carlinhos do Pelado. A faixa foi conduzida pelo pequeno Davi Rafael, de 8 anos, neto do atual prefeito.

Os vereadores que vão compor a 16° Legislatura da Casa de Leis no município são Almir Andrade, Beto Dantas, Dhjailson Américo, Zemar Jerônimo, Izabelle Araújo, Leandro Gadelha, Leonir Furtado, Jorge da Laura, Lucélia Borges, Marquinhos Tibúrcio e Reinaldo Gadelha.

Durante o ato solene o Prefeito Carlinhos do Pelado e o vice-prefeito Amaral do Gelo anunciaram o secretariado: Helen Sabrina ( Finanças), Gorete Bibiano (Planejamento), Chiquinho Chaves ( Comunicação), Silvânia Gadelha ( Gabinete), Josué Elias ( Obras), Pastor Gesiel Moreira ( Administração), Arlete Amaral ( Cultura), Meio Ambiente ( Liane Chaves), Mário Jorge Fiesca ( Agricultura), Francélio Barbosa ( Saúde), Rayza Dias ( Educação), Suly Guimarães ( Cidadania e Assistência Social), Luis Bertoleto (Procuradoria Geral Jurídica) e Gerente de Tributos Luciano Augusto.

A ex-prefeita Fernanda Hassem relembrou sua trajetória política até entregar a faixa de prefeito a seu sucessor, de cabeça erguida.

“Sentimentos de alegria, gratidão e dever cumprido. Dia primeiro é dia de recomeço. A Nossa bandeira, o nosso hino, a faixa do prefeito, não podemos esquecer o peso e a responsabilidade. Quando escolhemos o slogan que Ama cuida, é por que só quem tem esse sentimento, cuida, ama. Temos consciência do significado da servir as pessoas. Nossa gestão oportunizou as pessoas às instituições, entre elas as igrejas. Colocamos o novo respeitando o antigo. Eu não governei só, o Carlinhos me ajudou e te digo não perca sua humildade. Aqui deixo de ser prefeita para ser uma soldada cidadã. Carlinhos te desejo sucesso, estarei de pé te aplaudindo sucesso”, pontuou.

Visivelmente emocionado e interagindo com o público, Carlinhos do Pelado fez questão de conclamar todos os brasileenses para o novo momento.

“Quero firma um pacto com todos os presentes. Vamos fortalecer a boa política. Hoje Brasiléia recomeça esse tempo da valorização da política participativa. E apesar deste ser o maior desafio da minha vida, nunca me senti tão preparado. E sabe porque? Por que esta foi a melhor campanha que fiz em todos esses anos de vida pública. Rogo que eu mantenha a humildade necessária para manter meus ouvidos abertos, atento às observações. Posições e críticas da população, que consiga corrigir falhas rapidamente. Afirmo que, serei prefeito, mas também um gestor, que não medirá esforços para ajudar a nossa cidade em buscar recursos para todas as áreas, objetivando a elevar a qualidade de vida a todos que aqui moram. Meus agradecimentos ao governador Gladson Cameli e os parlamentares federais e estaduais e a minha parceira Fernanda Hassem que caminhou a meu lado durante 8 anos que dividimos a Prefeitura. Fernanda você é minha inspiração e tem minha eterna gratidão, e saiba que tens um amigo e um irmão a seu dispor”, disse ele.

Carlinhos do Pelado é natural de Brasileia iníciou a vida pública em 2008 quando de elegeu para o cargo de vereador pela primeira vez, foi reeleito, presidente da Câmara e Vice-Prefeito por 8 anos consecutivos. Fez história com ex- prefeita Fernanda Hassem ao terminarem o mandato juntos. E ainda se tornar o seu sucessor sendo eleito prefeito.