Carlos Bolsonaro reage a vídeo de Marçal com Trump

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reagiu ao vídeo divulgado por Pablo Marçal (PRTB) nesta terça-feira (21/1), no qual o ex-coach aparece ao lado do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No vídeo, como noticiou a coluna, Marçal pede para Trump “salvar o Brasil”. O republicano, por sua vez, responde que “gosta” do Brasil e pede para o ex-coach incluir mais uma pessoa na foto.

Em seu estilo de linguagem cifrada, Carlos, que assistiu à posse de Trump com o pai pela TV, afirmou nas redes sociais que o “sistema” utilizou o vídeo de Marçal como se fosse “algo bacana e novidade”.

“O sistema não lança esse vídeo à toa, como se fosse algo bacana e novidade. Eles sabem do que se trata. Eles querem apenas descredibilizar um movimento, usando inocentes e oportunistas para aproveitar mais uma cena. Está tudo redondinho com os deuses”, escreveu.

À coluna, Marçal afirmou, na tarde desta terça, que o vídeo foi gravado em um “baile” nos Estados Unidos. O ex-coach se recusou, porém, a informar a data exatada em que a gravação foi feita.

Nos bastidores, pessoas próximas a Marçal afirmam que o vídeo com Trump teria sido gravado por ele no início de janeiro. Ou seja, antes da posse do novo presidente dos Estados, que ocorreu na segunda-feira (20/1).

Marçal em Washington

Marçal viajou a Washington para acompanhar de perto as festividades da posse de Trump. Na cidade, ele postou fotos em um dos bailes de gala que ocorreram na segunda-feira (20/1), após a posse.

O ex-coach também chegou a postar vídeo com o deputado Nikolas Ferreira (PL-SP). Nele, Marçal afirma que o parlamentar mineiro será presidente do Brasil em 2034, quando terá idade para concorrer ao cargo.