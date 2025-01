Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na comunidade São Paulo, zona rural de Jordão, nesta quinta-feira (30). O proprietário estava no roçado, e sua esposa havia se deslocado até a cidade para realizar compras no momento do ocorrido.

As crianças que estavam na casa conseguiram sair a tempo, sem ferimentos. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo a estrutura da casa e os pertences da família.

Sem condições de reconstruir a moradia ou repor os bens perdidos, os moradores necessitam de alimentos, roupas, móveis e materiais de construção. As informações são do site jurua24horas.