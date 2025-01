Casamento aberto, mortes e doutor Peitão: Saiba tudo sobre a novela Beleza Fatal

Beleza Fatal é a primeira novela inédita da plataforma de streaming Max e estreia no dia 27 de janeiro. A Contigo! teve acesso aos episódios antecipadamente e te conta todos os detalhes. No sexto capítulo, Sofia (Camila Queiroz) passa por uma mudança radical para conseguir invadir a vida pessoal e profissional de Lola (Camila Pitanga) sem ser reconhecida. A sobrinha da dona da Lolaland realiza procedimentos estéticos, pinta dos cabelos de loiro e consegue passar despercebida.

Na metade do quinto episódio, Sofia ganha espaço na trama. A jovem aparece de cabelos castanhos e com uma cicatriz no rosto, que adquiriu após sua casa ser devastada de um incêndio. Além de se submeter a um procedimento estético para alterar isso em sua face, ela também optou por mudar seu cabelo no sexto capítulo.

A personagem de Camila Queiroz se transforma ao apostar em mechas loiras. Para atingir Lola, Sofia e seu namorado Alec (Breno Ferreira) ainda criam uma série de publicações para alimentar suas redes sociais, fazendo publicações falsas em viagens, restaurantes e lojas. Tudo isso para atrair ainda mais a atenção da tia.

Logo em seguida, Sofia cria uma identidade falsa com o nome de Júlia e se inscreve em uma aula de dança. O motivo? A sobrinha de Benjamin Argento (Caio Blat), namorado de Lola, é dançarina e é uma porta de entrada para ela chegar até ela. As duas criam uma forte amizade logo de cara e a jovem consegue uma oportunidade de apresentar seus projetos de marketing para a Lolaland.

Ao chegar na Lolaland, Sofia não consegue esconder o susto ao reencontrar a tia cara a cara pela primeira vez em anos. “Ai eu quero dar uma renovada total. Eu queria me consultar com a Lola”, disparou para uma das assistentes dela. Ao passar uma máscara facial, a jovem ainda é surpreendida com a própria familiar colocando as mãos em seu rosto para mostrar as demais clientes os benefícios do produto. “Pode relaxar, não dói nada. Eu não mordo. Só quando o boy pede… Olha que bobagem”, brincou.

Mesmo tão próxima da sobrinha, Lola nem mesmo cogita que a cliente que ajudou seria Sofia. A jovem fica em choque com o contato, mas segue com seu plano de atingir a tia. Ao chegar em sua residência, onde mora com Elvira (Giovanna Antonelli) e Lino (Augusto Madeira), sua mãe de criação questiona sua mudança radical. Apesar disso, ela mantém seu segredo e não revela que os procedimentos são fruto de uma vingança.

“Eu cheguei perto dela, Alec. Aquele mesmo perfume. Nariz em pé. Aquele jeito de falar nojento. Não, ela nem se tocou que era eu. Ela maltratou a copeira, do mesmo jeito que ela fazia com a minha m,ãe e comigo. Foi horrível”, confessou ao namorado.