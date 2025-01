CBF confirma jogo da Seleção Brasileira contra Colômbia em Brasília

A Seleção Brasileira vai voltar à capital federal em 2025. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quarta-feira (22/1), que o a Arena BRB Mané Garrincha será palco do confronto contra a Colômbia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida está marcada para o dia 20 de março, às 21h45.

Brasília foi escolhida após a administração do estádio aceitar ceder a arena 15 dias antes da realização do jogo, atendendo às exigências da CBF para adequação do gramado e das instalações às normas da Conmebol e da Fifa. Outros estádios, como o Morumbi e a Neo Química Arena, em São Paulo, e o Maracanã, no Rio de Janeiro, foram considerados, mas os compromissos de Flamengo, Fluminense, Corinthians e São Paulo em competições estaduais e internacionais inviabilizaram a liberação dentro do prazo necessário.

O Mané Garrincha já foi palco de grandes momentos da Seleção. Em outubro de 2024, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0 no mesmo estádio, com dois gols de Raphinha. A partida atraiu mais de 60 mil torcedores, em mais uma demonstração da paixão do público da capital federal pela Canarinho.

Além da Seleção, o estádio também recebeu dois dos jogos de maior público do Campeonato Brasileiro em 2024. Destaque para Vasco x Palmeiras, que levou cerca de 65 mil pessoas, e Flamengo x Criciúma, com mais de 60 mil espectadores.

Candidato a sede da Libertadores

A Arena BRB Mané Garrincha também se posiciona como forte candidata a receber a final da Libertadores de 2025, marcada para o dia 29 de novembro. A decisão da Conmebol sobre a sede do evento será anunciada em breve, mas a escolha de Brasília para o confronto das Eliminatórias reforça a cidade como referência no cenário do futebol sul-americano.