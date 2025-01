Centro Socioeducativo Purus é beneficiado com nova viatura e equipamentos para fortalecer o sistema socioeducativo

Na última segunda-feira, o diretor do Centro Socioeducativo Purus, Efrael Cavalcante, esteve presente na cerimônia de entrega de 10 novas viaturas e detectores de metal ao Instituto Socioeducativo (ISE), realizada em Rio Branco, capital do Acre.

A governadora em exercício, Mailza Assis, também participou da cerimônia. Entre os veículos entregues, uma caminhonete foi destinada especificamente para atender às necessidades do Centro Socioeducativo Purus. A nova viatura já se encontra no Centro, pronta para uso.

Efrael destacou a importância dessa nova aquisição, que proporcionará melhorias significativas nas escoltas, saídas externas e diversas demandas operacionais.

“Essa nova viatura representa um avanço crucial para as operações diárias do Centro. Agradecemos ao Governo do Acre, por meio do Presidente Mário Cesar, pelo compromisso em atender as necessidades de todas as unidades. A gestão do Presidente Mário Cesar tem se destacado por atender prontamente as necessidades da nossa unidade, o que tem garantido avanços relevantes no atendimento oferecido à comunidade”, afirmou o diretor.