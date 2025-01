Chuva intensa, tempestades e ventos de até 100 km/h: veja previsões para esta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas em boa parte do Brasil nesta segunda-feira (20). As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul estão sob atenção, com previsão de tempestades e ventos de até 100 km/h no Rio Grande do Sul. Já estados como Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná também enfrentam riscos de precipitações fortes, enquanto São Paulo, Goiás e Pará permanecem sob “perigo potencial.”

A previsão para as temperaturas indica calor intenso em várias capitais. Em Porto Alegre, os termômetros podem atingir até 37ºC, enquanto no Rio de Janeiro o calor chega a 40ºC. Outras capitais, como Cuiabá e Brasília, também devem registrar máximas acima de 30ºC. Apesar das altas temperaturas, o risco de chuvas fortes persiste, especialmente em regiões já afetadas por alertas meteorológicos.

O Inmet reforça que o alerta de “perigo” deve ser levado a sério, especialmente em áreas vulneráveis. Recomenda-se evitar deslocamentos em locais sob risco de alagamentos e ventanias. Além disso, a população deve acompanhar atualizações do clima ao longo do dia para se preparar para possíveis mudanças nas condições meteorológicas.

