Chuvas em Santa Catarina causam estragos em sete cidades e bloqueiam a BR-101

As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina na última semana impactaram drasticamente a rotina de diversas cidades do estado, levando sete municípios a decretarem situação de emergência. Entre os locais mais atingidos estão Florianópolis, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Tijucas, Camboriú, Balneário Camboriú e Itapema. A intensa precipitação resultou em alagamentos, deslizamentos de terra, interdições de rodovias e o comprometimento de serviços essenciais. As autoridades municipais e estaduais estão mobilizadas para atender a população, enquanto milhares de pessoas enfrentam os desafios impostos pela crise climática.

SC — Foto: Prefeitura de Camboriú/Divulgação

As cenas de destruição se multiplicam: ruas alagadas, casas inundadas, veículos submersos e moradores isolados. A Defesa Civil de Santa Catarina tem trabalhado ininterruptamente para prestar assistência às famílias afetadas. Em algumas regiões, os volumes de chuva ultrapassaram os 280 milímetros em poucas horas, evidenciando a gravidade do fenômeno. Relatos de deslizamentos, evacuações e interrupções no transporte público tornaram-se frequentes, destacando a urgência de ações coordenadas para mitigar os danos.

Com as chuvas ainda persistindo em diversas áreas, o alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí reforça a necessidade de medidas preventivas. O volume de água acumulado ameaça rios, encostas e áreas urbanas vulneráveis, enquanto especialistas alertam para os riscos de desastres ainda mais severos nos próximos dias.

Os impactos nas cidades mais atingidas

Florianópolis, a capital catarinense, sofreu com alagamentos generalizados que paralisaram a mobilidade urbana e afetaram diretamente a vida dos moradores. Diversos bairros ficaram submersos, e pontos turísticos conhecidos, como a Beira-Mar Norte, registraram altos níveis de água. A Defesa Civil contabilizou ao menos cinco pessoas desabrigadas e 38 desalojadas, além de dois feridos. Serviços essenciais, como transporte público, foram suspensos temporariamente, enquanto equipes de resgate trabalharam para retirar moradores ilhados em áreas críticas.

Em Balneário Camboriú, uma das cidades mais afetadas, a situação foi semelhante. A Avenida Atlântica, importante via costeira, ficou intransitável devido ao acúmulo de água, impactando o comércio e os moradores locais. A prefeitura informou que três abrigos emergenciais foram abertos para receber desabrigados, enquanto voluntários e agentes de defesa se mobilizavam para distribuir suprimentos básicos.

Tijucas, localizada na região da Grande Florianópolis, registrou o maior volume de chuva, alcançando 280 milímetros em menos de 24 horas. Bairros inteiros ficaram isolados, e a infraestrutura local sofreu danos significativos. A população foi orientada a permanecer em locais seguros, enquanto equipes trabalhavam para desobstruir ruas e garantir o acesso a serviços de emergência.

Interdições na BR-101 e transtornos para motoristas

A BR-101, uma das principais rodovias que cortam o estado, foi severamente afetada pelas chuvas. No trecho de Biguaçu, o acúmulo de água no km 181 obrigou a interdição total da via nos dois sentidos, causando congestionamentos quilométricos. Motoristas foram orientados a utilizar desvios pelo contorno viário de Florianópolis, embora a alternativa também apresentasse lentidão.

No Morro dos Cavalos, em Palhoça, deslizamentos de terra e o afundamento da pista levaram ao bloqueio da rodovia por mais de dois dias. A abertura de crateras aumentou os riscos para motoristas e passageiros, e equipes de engenharia trabalharam incessantemente para realizar reparos emergenciais. O bloqueio, que gerou filas de até 17 quilômetros, só foi parcialmente liberado após intensos esforços para remover os entulhos e estabilizar a estrutura viária.

Histórico de chuvas extremas em Santa Catarina

Santa Catarina possui um histórico de eventos climáticos extremos que frequentemente resultam em prejuízos materiais e humanos. Em outubro de 2023, chuvas intensas deixaram 118 municípios em situação de emergência, afetando milhares de famílias. Esses episódios revelam a vulnerabilidade do estado a fenômenos climáticos e a necessidade de investimentos em infraestrutura e planejamento urbano.

As chuvas mais recentes, além de evidenciar os desafios enfrentados pela população, ressaltam a importância de medidas preventivas e da conscientização pública sobre os riscos associados a desastres naturais. A Defesa Civil estadual tem se destacado em ações de monitoramento e resposta rápida, mas os especialistas apontam que é necessário ampliar os esforços para reduzir a recorrência e a gravidade dos impactos.

Recomendações para a população

Em situações de chuvas intensas, é essencial que os moradores sigam orientações de segurança para minimizar os riscos. Entre as principais recomendações estão:

Evitar áreas alagadas para prevenir acidentes e contaminações.

Monitorar alertas meteorológicos emitidos por órgãos oficiais.

Preparar um kit de emergência com itens como água potável, alimentos não perecíveis, lanternas e medicamentos.

Identificar rotas de evacuação e abrigos seguros.

Em caso de emergência, acionar os serviços de defesa e resgate imediatamente.

Essas medidas simples podem fazer a diferença na proteção de vidas e na redução de danos materiais.

Medidas adotadas pelas autoridades

O governo de Santa Catarina, em parceria com os municípios afetados, tem intensificado os esforços para enfrentar a crise. Além da mobilização de equipes da Defesa Civil, foram realizados investimentos em equipamentos e tecnologias de monitoramento, como radares meteorológicos e sistemas de alerta precoce. Essas iniciativas visam não apenas responder às emergências atuais, mas também prevenir futuros desastres.

Prefeituras das cidades afetadas estão disponibilizando abrigos temporários, alimentos e assistência médica para os moradores em situação de vulnerabilidade. O apoio de organizações não governamentais e voluntários tem sido crucial para garantir que as necessidades básicas sejam atendidas.

Curiosidades sobre eventos climáticos em Santa Catarina

Santa Catarina já enfrentou alguns dos eventos climáticos mais severos do Brasil, como o ciclone Catarina, em 2004, que foi o primeiro ciclone tropical registrado no Atlântico Sul. Em 2008, enchentes e deslizamentos na região do Vale do Itajaí deixaram mais de 100 mortos e milhares de desabrigados. A geografia montanhosa do estado e a proximidade com o oceano contribuem para a ocorrência frequente de chuvas intensas e eventos extremos.

Cronologia dos eventos recentes

13 de janeiro: Início das fortes chuvas na região sul do estado.

15 de janeiro: Volume acumulado de chuva em Tijucas alcança 280 milímetros.

16 de janeiro: Sete cidades decretam situação de emergência devido aos alagamentos e deslizamentos.

17 de janeiro: BR-101 é parcialmente liberada após bloqueios causados por deslizamentos.

Estatísticas dos impactos registrados

Mais de 200 famílias desalojadas em toda a região afetada.

Volume de chuva em Tijucas foi o maior registrado no estado em janeiro de 2024.

Interrupções em mais de 15 trechos de rodovias estaduais e federais.

Destaques do cenário atual

As cenas registradas nos últimos dias reforçam a urgência de medidas efetivas para lidar com os impactos das mudanças climáticas. A mobilização conjunta entre população, autoridades e especialistas é essencial para enfrentar os desafios futuros. Os moradores de Santa Catarina continuam a demonstrar resiliência diante das adversidades, enquanto as lições aprendidas com os eventos atuais moldarão as estratégias de prevenção e mitigação nos próximos anos.