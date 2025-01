Colisão entre motos deixa família gravemente ferida na Bolívia; vítimas foram transferidas para Rio Branco

Yoi Siani Quertegares, de 28 anos, um homem e uma criança de 5 anos ficaram feridos na noite desta sexta-feira (3), em uma via pública no município de Cobija, capital do Departamento de Pando, na Bolívia.

Segundo informações de moradores, os três membros da família trafegavam em uma motocicleta quando foram surpreendidos por outra moto, pilotada por um boliviano alcoolizado. As duas motos colidiram, e todos os envolvidos foram violentamente arremessados contra o asfalto.

No impacto, a criança de 5 anos quebrou o fêmur e sofreu fratura exposta na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. A mulher teve fratura exposta no fêmur e também fraturou a cabeça do fêmur, na região do quadril, além de apresentar escoriações. Já o homem que estava com a mulher e a criança sofreu apenas escoriações leves.

A Polícia Nacional Boliviana foi acionada e prendeu em flagrante o boliviano responsável pelo acidente. A família foi socorrida por paramédicos e levada para o hospital de Cobija. Devido à gravidade das lesões, a criança e a mãe foram transferidas para o Hospital Regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Após uma rápida avaliação, a criança, acompanhada do pai, foi encaminhada na madrugada deste sábado para o pronto-socorro de Rio Branco. Já a mãe foi transferida na noite deste sábado. Todos foram atendidos na emergência do PS e aguardam cirurgia nos membros inferiores.

Vale ressaltar que, na Bolívia, é permitido trafegar com mais de duas pessoas em uma motocicleta, e o uso de capacete não é obrigatório.