Com apoio do Instituto Junina Pega-Pega, Workshop “Hoje Dama, Amanhã Diva” promove intercâmbio cultural no Movimento Junino do Acre

O preparador junino Cley Oliveira, do Ceará, desembarcou no Acre para ministrar o workshop “Hoje Dama, Amanhã Diva”, um evento que há 13 anos contribui para a transformação artística do movimento junino no Brasil.

Reconhecido nacionalmente, Cley aplicará as atividades nos dias 21 e 22 de janeiro, no Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade (CIEC), em Rio Branco.

No primeiro dia, 55 participantes de sete quadrilhas juninas do Acre estiveram presentes. Foram elas: Junina Pega-Pega, Malucos na Roça, Sassaricano na Roça, Explode Coração, CL na Roça, Matutos na Roça, Explosão Junina (Plácido de Castro) e Junina Manguaça (Sena Madureira).

Realizado pela Produtora Cultural Rose Marry, com financiamento do Ministério da Cultura e apoio do Instituto Junina Pega-Pega, o evento buscou fortalecer a conexão entre as culturas nordestina e nortista, promovendo um intercâmbio de técnicas coreográficas e artísticas.

Na ocasião, a abertura do evento contou com a participação da intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), Luciana Araújo, garantindo assim a inclusão cultural a todos os públicos.

Cley Oliveira destacou a importância de compartilhar suas técnicas e fortalecer a identidade junina.

“Isso faz com que eu me sinta realmente pronto para passar o meu processo coreográfico, desenvolvendo a cultura do Norte com técnicas do Nordeste. Estou muito surpreso e agraciado por vivenciar esse momento com pessoas de culturas tão distintas, mas unidas pelo mesmo propósito,” afirmou o ministrante.

Leydi Lima, noiva da quadrilha Junina Pega-Pega, celebrou a oportunidade de aprender com o coreógrafo cearense.

“Tenho 19 anos de quadrilha e, este ano, completo 10 anos como noiva. Foi maravilhoso adquirir tanto conhecimento. Cley é um coreógrafo excepcional, muito paciente e talentoso. Sem dúvidas, esse intercâmbio só tem a acrescentar na nossa cultura” comentou.

De acordo Rose Marry, o workshop não apenas capacitou os participantes, mas também reforçou o papel das quadrilhas juninas como expressão cultural no Acre.

“As atividades que mesclam técnica, ritmo e identidade, o evento simboliza a união de diferentes regiões do Brasil em prol do fortalecimento da tradição junina”, finalizou.