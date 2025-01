Com humor e criatividade, influenciadores acreanos viralizam vídeo sobre parcelamento em 21x da Agroboi

Os influenciadores Giovanni Casseb e Thais Leandra conquistaram o público nas redes sociais com um vídeo divertido que promove as condições exclusivas da Agroboi, loja de materiais de construção. A publicação já ultrapassou 130 mil visualizações e 11 mil curtidas, destacando o parcelamento em até 21x, que se tornou o foco da campanha.

No vídeo, Giovanni e Thais interpretam um casal exigente em busca dos melhores produtos da loja. A cena começa com o vendedor apresentando os itens mais executivos e sofisticados do portfólio da Agroboi, mas, em tom de humor, o casal descarta as opções “mais baratas” e exige algo ainda mais caro. O clímax acontece quando Giovanni, com expressão de vergonha, encerra a discussão dizendo: “Ei, parcela tudo aí em 21x!”, arrancando risadas.

A produção conquistou seguidores pela abordagem leve e criativa, que soube unir humor ao reforçar uma das maiores vantagens da Agroboi: a possibilidade de realizar grandes sonhos com condições de pagamento facilitadas.

“Queríamos mostrar que, na Agroboi, você pode investir no que há de melhor sem comprometer o orçamento, e nada melhor do que o humor para conectar a mensagem ao público”, comentou Giovanni.

O público também reagiu de forma calorosa. “Eu ri demais com o final do vídeo! E ainda me interessei por essas condições de 21x. A Agroboi sempre inovando!”, comentou uma seguidora. Outro fã brincou: “Agora entendi que até eu posso ser ‘executivo’ com esse parcelamento”.

A Agroboi, por sua vez, celebrou o alcance da campanha e agradeceu aos influenciadores pelo engajamento. “Giovanni e Thais capturaram exatamente o que queremos transmitir: qualidade, facilidade e proximidade com o nosso cliente”, destacou a empresa em nota.

O sucesso da ação reforça o poder das redes sociais em alavancar marcas locais com autenticidade, e, no caso da Agroboi, mostra que até os sonhos mais ousados podem caber no bolso – especialmente quando é possível parcelar em 21x.