Com mais de R$ 300 mil em prêmios, Prefeitura e Acisa anunciam vencedores do Concurso Natalino

O segundo concurso de ornamentação natalina, organizado pela Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) anunciou seus vencedores na manhã desta sexta-feira (10).

Ao todo, a competição reuniu 11 categorias, são elas: residências, carros antigos, carros comuns, bicicletas, ruas, motocicletas, comércio, bares e restaurantes, além de fotografia amadora, profissional e mais curtida, três últimas categorias que ainda estão com inscrições abertas.

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, ressaltou que o concurso foi uma oportunidade de fomentar o comércio e a economia local.

“Isso demonstra que são eventos como esse que a gente vai continuar fazendo ao longo de 2025, no nosso calendário de eventos, para que o município cada vez mais fomente essa economia do terceiro setor e, consequentemente, gere oportunidade para as pessoas, gere renda”, destacou.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, celebrou a participação e adesão da população à campanha.

“A gente aqui tem um retorno muito positivo, de qualquer campanha, qualquer premiação, o retorno é sempre muito bom. Tanto a população participa, se diverte, se envolve, como também os comerciantes acabam tendo um retorno na economia”, enfatizou.

Todas as categorias tiveram vendedores em 1º, 2º e 3º lugar, com premiações que variaram entre R$ 20 mil a R$ 500. Confira o resultado:

Premiação de Bicicletas

1º Lugar R$1.500,00

MURILO DE MELO MENEZES

2º Lugar R$1.100,00

VIVIANE SANTIAGO DA SILVA

3º Lugar R$1.000,00

MATHEUS RICARDO DE SOUZA DANTAS

4º Lugar R$900,00

AUXILIADORA DA SILVA

5º Lugar R$800,00

JOSIANE SANTIAGO DA SILVA

6º Lugar R$600,00

KARINE ANDRADE

7º Lugar R$500,00

PEDRO GUSTAVO AMADOR DA COSTA

8º Lugar R$400,00

MARCELO KEVEN FERREIRA DA SILVA

9º Lugar R$300,00

LOURDES DOS SANTOS VIDAL

10º Lugar R$200,00

ADRYAN ALVES DA SILVA

Premiação de Motocicletas

1º LUGAR – 3 MIL REAIS

JOSIAS SANTIAGO DA SILVA

2º LUGAR – 2.500 MIL REAIS

KARLA KATRINE NERI TELES

3º LUGAR – 2.000 MIL REAIS

MARCOS ANTÔNIO LOPES DE SOUZA

4º LUGAR – 1.500 MIL REAIS

CLEBER LOPES DE LIMA

5º LUGAR – 1.000 MIL REAIS

THIAGO BARRETO DOS SANTOS

6º LUGAR – 500 REAIS

ANDRÉIA GOMES CRUZ

7º LUGAR – 500 REAIS

VINÍCIUS BARROS DE MELO

Premiação de Carros Comuns

1º Lugar R$5.000,00

SAMUEL BARBOSA MACEDO

2º Lugar R$4.000,00

RODONILTON PONTES DE SOUZA

3º Lugar R$3.000,00

RENATA ALVES BUCHMEIER

4º Lugar R$2.000,00

ALEXSANDRO LIMA DA SILVA

5º Lugar R$1.000,00

MARIVALDO DE PAULA SILVA

6º ao 10º R$1.000,00

ELLEN CRISTINA DE SOUZA SANTOS

RADSON DE SOUZA MARTILHO

IVANILDO DE MELO SANTOS

MANOEL RUFINO DE ARAÚJO SOBRINHO

Premiação de Carros Antigos

1º Lugar R$5.000,00

RÔMULO MORAES DO NASCIMENTO

2º Lugar R$4.000,00

ANA PAULA DA SILVA XAVIER

3º Lugar R$3.000,00

FREDERICO ZANI

4º Lugar R$2.000,00

PAULO ROBERTO SARQUIZ

5º ao 10º Lugar R$1.000,00

GIOVANNA SOUZA CORREIA

JORGE LUIZ CORREIA

GELSON LEANDRO DE OLIVEIRA

EDNA MARIA FIGUEIROA SOUZA CORREIA

Premiação de Bare e Restaurantes

1º LUGAR – 20 MIL REAIS

MARIA E JOÃO DOCERIA

2º LUGAR – 15 MIL REAIS

DOCE DELEITE

3º LUGAR – 10 MIL REAIS

DU VELEGAS

Premiação de Comércios em Geral

1º LUGAR – 20 MIL REAIS

STAR MOTOS

2º LUGAR – 15 MIL REAIS

DOCES REGIONAIS

3º LUGAR – 10 MIL REAIS

EXCLUSIVITÉ PAPELARIA

Premiação de Ruas

2 INSCRITOS E DESCLASSIFICADOS

Premiação de Residências

(Regional 1 Belo Jardim)

1º Lugar R$4.000,00

Maria Railza Ferreira Da Silva

2º Lugar R$3.000,00

Marilene Rodrigues Da Silva

3º Lugar R$2.000,00

Gabriela Morais Machado

(Regional 2 Cadeia Velha)

1º Lugar R$4.000,00

Maria Jose Das Graças Ferreira Brazil

2º Lugar R$3.000,00

Maria Juscileide Vale Justa Lima

3º Lugar R$2.000,00

Mariza Vasconcelos Macambira

(Regional 3 Calafate)

1º Lugar R$4.000,00

Adriano Pinho Cavalcante

2º Lugar R$3.000,00

Leandro Rocha Dos Santos

3º Lugar R$2.000,00

Gleycilene Araújo De Oliveira

(Regional 4 Estação Experimental)

1º Lugar R$4.000,00

Aurilio Fernandes De Lima

2º Lugar R$3.000,00

Anny Gabrielly Oliveira De Lima

3º Lugar R$2.000,00

Sebastiana Ferreira Alves

(Regional 5 Floresta)

1º Lugar R$4.000,00

Eliane Maria Soares

2º Lugar R$3.000,00

Maria Souza Da Silva

3º Lugar R$2.000,00

Gilberto Gil Amorim Rocha

(Regional 6 Baixada)

1º Lugar R$4.000,00

Suzane Menezes De Souza

2º Lugar R$3.000,00

Marcos Freitas Da Silva

3º Lugar R$2.000,00

Maria Antônia Pereira Da Silva

(Regional 7 São Francisco)

1º Lugar R$4.000,00

Adriana Elizabete De Souza Dantas

2º Lugar R$3.000,00

Catarina De Oliveira Souza

3º Lugar R$2.000,00

Raely Caetano Marques

(Regional 8 Seis de Agosto)

1º Lugar R$4.000,00

Maria Ribeiro Da Silva

2º Lugar R$3.000,00

Maria Cezário De Lima Da Silva

3º Lugar R$2.000,00

Juliana Silva Soares

(Regional 9 Tancredo Neves)

1º Lugar R$4.000,00

Wesley De Souza Ibernon

2º Lugar R$3.000,00

Maria De Nazaré De Lima Caetano

3º Lugar R$2.000,00

Terezinha Vieira Da Luz Dias

(Regional 10 Vila Acre)

1º Lugar R$4.000,00

Adelinda Violeta Pinto Pereira

2º Lugar R$3.000,00

Aderina Montenegro Ribeiro

3º Lugar R$2.000,00

Maria Luzinete Moraes De Oliveira