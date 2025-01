Com o início do ano letivo se aproximando, saiba como renovar o Cartão Escolar na OCA Rio Branco

O início do ano letivo da rede estadual de ensino do Acre está próximo de começar, e a Organização em Centros de Atendimento (OCA) Rio Branco deu o comando para que os milhares de alunos da capital que utilizam o transporte coletivo pagando apenas R$ 1, realizem a renovação do Cartão Escolar utilizado para o acesso ao serviço.

Em um vídeo explicativo, é apontado o que é preciso para executar a atualização. De acordo com a publicação é preciso ter em mãos o Cartão Original, Declaração Escolar e um comprovante de endereço, se tiver ocorrido mudança de localidade. Caso você seja um estudante de curso técnico subsequente, também é necessário apresentar um comprovante de renda.

O serviço é realizado na Oca Rio Branco a partir das 07h30 até às 13h30, no posto da Praça Rosa pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Acre (Sindcol). O estudante pode fazer a renovação sozinho, sem a necessidade de agendamento.

A renovação do cartão escolar para estudantes do ensino superior não é realizada na central. Os alunos das faculdades e universidades devem procurar o posto de atendimento do Sindcol no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) em Rio Branco, de segunda a sexta, das 8 às 18h.

É necessário estar com a declaração do Sindcol emitida no Portal do Aluno. Na Ufac, a atualização é feita na sala ao lado do Diretório Central dos Estudantes (DCE).