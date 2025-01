Como resumir textos longos de forma eficaz usando Summarizer.org

Hoje em dia, muitas pessoas não preferem ler textos longos, pois sentem que é uma tarefa que consome tempo e energia. Sentar e ler artigos de notícias longos pode parecer uma tarefa difícil e esmagadora. As pessoas procuram recursos que possam dar a elas acesso instantâneo a informações valiosas.

É aqui que entram ferramentas como Summarizer.org. É uma ferramenta perfeita para resumir texto online, pois foi projetada para encurtar textos longos em resumos concisos e também é bastante eficiente.

Mais importante, a navegação da ferramenta é bem simples. Você não precisa ter ou aprender nenhuma expertise técnica para usar esta ferramenta, pois você simplesmente precisa digitar o texto e ele será resumido. Não se estresse neste momento, pois à frente está um guia completo sobre como tornar textos longos concisos usando esta ferramenta.

Este artigo ensinará todas as etapas importantes envolvidas no resumo de um artigo longo usando a ferramenta summarizer.org.

Passos para concisar textos longos usando um Summarizer.org

Abaixo compartilhei todos os passos importantes e necessários para encurtar textos longos usando esta ferramenta.

1. Visite Summarizer.org

Para começar a resumir o texto, você precisa abrir a ferramenta. A ferramenta está disponível online, o que significa que você não precisa instalá-la ou baixá-la.

2. Escreva ou cole o texto

Depois de abrir a ferramenta, agora você pode escrever ou colar o texto na seção de entrada. Consulte a captura de tela abaixo para ver como inserir a entrada.

Como entrada, inseri um artigo de notícias de 581 palavras na ferramenta, como também mostrado na imagem abaixo.

3. Defina o comprimento do resumo

Depois que o texto for inserido, o próximo passo é definir o comprimento do seu resumo. A ferramenta permite que você controle o comprimento do seu resumo. Você pode definir o comprimento ajustando a opção fornecida.

Se você quiser um resumo, incline-o mais para uma opção mais curta, e um caso semelhante é o caso se você quiser um resumo um pouco mais extenso. Caso você queira obter um resumo de tamanho equilibrado, a opção deve ser ajustada entre os dois.

Quero um breve resumo, então ajustei a opção de acordo com isso. Você pode ajustá-la de acordo com sua preferência.

4. Gerar o Resumo

Como todas as opções necessárias foram selecionadas e ajustadas também, o próximo passo é gerar o resumo. Tudo o que você precisa fazer agora é selecionar a opção “summarize” e o texto será resumido instantaneamente.

Consulte a captura de tela abaixo para referência.

5. Revisar e editar

Em poucos segundos, a ferramenta gera o resumo sem comprometer a qualidade da saída. Compartilhei uma imagem da saída da ferramenta abaixo, pois ela fez um ótimo trabalho.

A ferramenta fez um ótimo trabalho. Ela resumiu o texto sem perder a mensagem original ou a essência do texto. Ela também não interpretou mal ou adicionou nada com o contexto errado.

A ferramenta é eficiente, pois a entrada foi de 581 palavras e a saída é de 109 palavras, o que mostra o quão eficientemente a ferramenta resume textos longos.

Ocasionalmente, a ferramenta pode cometer algum erro ou erro gramatical na saída, portanto, você deve revisar a saída uma vez para garantir que não haja erros ou falhas.

Considerações finais

Summarizer.org é uma ferramenta amigável e eficiente para encurtar textos longos sem perder os detalhes importantes. Ajuda a economizar tempo e torna mais fácil para as pessoas obterem rapidamente os pontos principais de artigos ou documentos longos.

Seguindo os passos simples de inserir o texto, definir o tamanho do resumo, gerar o resumo e revisar o resultado, qualquer pessoa pode facilmente encurtar um longo conteúdo.

Embora a ferramenta funcione bem na maioria das vezes, é sempre uma boa ideia revisar o resumo para verificar possíveis erros.

No geral, o Summarizer.org é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira resumir rapidamente grandes quantidades de informações.