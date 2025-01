Concurso Banco do Brasil: banco cria novas funções; edital segue aguardado

A realização do concurso Banco do Brasil é esperada em 2025 e movimentações do banco podem indicar a proximidade de nova seleção.

Isso porque o Banco do Brasil apresentou à Contec (Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito), neste 7 de janeiro, um pacote de novas funções e regras de movimentação interna para os funcionários.

A criação de novas funções e a expansão da rede de negócios do BB pode ser um indicativo de que o banco pretende, em breve, realizar novas contratações por meio da realização de concurso público.

Dentre as novas funções criadas, estão:

Assistente de Tesouraria: R$ 5.964,01

Gerente de Negócios Digitais: R$ 14.460,60

Assistente Operacional Pleno / Júnior De R$ 4.694,44 para R$ 5.680,01 De R$ 5.154,77 para R$ 5.964,01



As regras de movimentação foram detalhadas na reunião entre o BB e a CONTEC. Além disso, as mudanças contemplam a extinção das funções de Assistente de Negócios e Supervisor de Atendimento.

“São 1.683 vagas disponíveis nesta data, que vão gerar aproximadamente 3,5 mil oportunidades em ascensão, considerando todas as movimentações”, destacou a CONTEC.

É importante mencionar que, em outubro de 2024, o Banco do Brasil abriu um programa de remoção interna. A etapa costuma preceder a abertura de novas seleções, já que reorganiza o quadro de pessoal dos órgãos ou empresas.

Além disso, todos os aprovados no último certame para o cargo de Agente Comercial, tanto em vagas imediatas quanto em cadastro reserva, já foram convocados. Em relação aos aprovados para Agente de Tecnologia, cerca de 1.039 ainda podem ser chamados.

Vale lembrar que o último concurso público do Banco do Brasil segue vigente até julho de 2025.

Salários do concurso Banco do Brasil

Atualmente, o salário inicial de um ocupante do cargo de Escriturário do Banco do Brasil é de R$ 3.622,23. No entanto, com o acréscimo de benefícios e participação nos lucros do banco, a remuneração pode ficar ainda mais atrativa, podendo ultrapassar R$ 8,7 mil por mês.

Confira os principais benefícios estabelecidos no acordo coletivo de trabalho 2024-2026:

Auxílio-refeição: R$ 50,46/dia (R$ 1.110,12/mês, considerando 22 dias úteis);

Auxílio-alimentação: R$ 874,78/mês;

13º Auxílio-alimentação: R$ 874,78;

Vale-cultura: R$ 50,00/mês;

Auxílio-creche/ Auxílio-babá: R$ 659,67/mês (até a idade de 71 meses);

Auxílio filhos com deficiência: R$ 659,67/mês (sem limite de idade);

Auxílio-funeral: R$ 1.486,04 (falecimento de cônjuge ou filhos menores de 18 anos);

Auxílio deslocamento noturno: R$ 152,94/mês (empregados cuja jornada de trabalho termine entre meia-noite e seis horas);

Vale-transporte: o banco concederá vale-transporte ou o seu valor correspondente.

Saiba mais detalhes sobre os salários do concurso Banco do Brasil!

Resumo concurso Banco do Brasil