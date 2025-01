Concurso Correios: resultados serão publicados na sexta-feira

O resultado preliminar do concurso Correios não obedeceu ao prazo presente no edital de abertura, que indicava que a publicação deveria ocorrer até a última terça-feira (14); contudo, em nota, o órgão afirmou que os resultados serão liberados na próxima sexta-feira (17/1)!

Em nota oficial, os Correios afirmaram que os resultados serão publicados no dia 17 de janeiro (sexta-feira).

Confira a nota oficial na íntegra:

“O resultado preliminar das provas objetivas do concurso nacional dos Correios e o cronograma atualizado do certame serão publicados na sexta-feira (17). As informações poderão ser consultadas nos sites do IBFC e dos Correios”.