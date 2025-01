Concurso do INSS: aprovados convocados em março e nomeados em maio

Boa notícia para os aprovados no último concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)! Novas nomeações estão previstas para acontecerem em breve!

A informação foi confirmada pela FENASPS (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social), após reunião da Mesa Setorial do INSS, realizada em 16 de janeiro.

De acordo com a FENASPS, o INSS afirmou que está trabalhando para realizar novas convocações de aprovados para ingresso no Curso de Formação em 20 de março. Já as nomeações, estaria previstas para ocorrer até o dia 4 de maio de 2025.

Em abril de 2024, o coordenador de Desenvolvimento de Carreiras do INSS, Cláudio Macedo Pina, anunciou que a autarquia solicitou a convocação dos 500 excedentes do cargo de Técnico do Seguro Social e em dezembro do mesmo ano o governo federal autorizou a nomeação de 300 aprovados. O número total de excedentes é de 1.894.

Durante o encontro, o INSS também mencionou a realização de novo concurso INSS para o cargo de Analista. O certame para provimento de cargos de nível superior estaria previsto para acontecer ainda em 2025.

Vale lembrar, ainda, que o pedido de autorização para realização de novo concurso INSS foi enviado em 2023, solicitando o provimento de 7.655 vagas, sendo 5.819 vagas para Técnico e 1.836 vagas para Analista do Seguro Social.

Mais de 24 mil cargos vagos no INSS

Em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, o INSS informou que, atualmente, 24.150 cargos estão vagos. Desse total, 2.535 são do cargo de Analista do Seguro Social e 21.615 são de Técnico do Seguro Social.

Veja, a seguir, o quadro detalhado de cargos ofertados do Instituto Nacional da Seguridade Social para os cargos de Analista e Técnico:

Resumo do concurso INSS