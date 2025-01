Concurso dos Correios: veja quando serão divulgados resultados

O concurso Correios está em andamento, e o resultado preliminar da prova objetiva para o cargo de Analista de Correios – Nível Superior será divulgado na próxima sexta-feira (24/1)!

O resultado preliminar da prova objetiva, bem como o resultado da análise dos recursos contra as questões das provas objetivas e os gabaritos preliminares serão divulgados no site da banca IBFC.

Vale destacar que, de acordo com o edital, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite de até 3 vezes o número de vagas, por cargo/especialidade/localidade, mais os empates na última posição de classificação, se houver.

Vale lembrar que a consulta ao resultado preliminar para o cargo de Agente de Correios – Carteiro foi liberada pela banca na última sexta-feira (17/1), e o prazo para recursos foi encerrado no dia 21 de janeiro.

O concurso Correios oferta, ao todo, 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

As provas foram aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024 em todos os estados do país e no Distrito Federal, abrangendo cerca de 306 municípios. Foram registrados mais de 1 milhão de candidatos presentes.