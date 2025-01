Concurso Embrapa tem inscrições prorrogadas para 1.027 vagas

Inicialmente, as inscrições estavam previstas para encerrar às 18h do dia 7 de janeiro. Com a mudança, o prazo foi estendido até as 18h do dia 14 de janeiro (horário de Brasília) .

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Cebraspe, organizador da seleção, preencher o formulário com os dados necessários e realizar o pagamento da taxa, que varia conforme o cargo escolhido, sendo:

assistente: R$60;

técnico: R$80;

analista: R$150; ou

pesquisador: R$170.

Assim como o período de inscrição, o prazo para solicitação de isenção da taxa também foi ampliado até o dia 14 de janeiro.

A isenção será concedida a membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único, e a doadores de medula óssea.

Além disso, outras datas do cronograma sofreram alterações, assim como os requisitos de diversos cargos. Entre as mudanças, destaca-se a inclusão de novos cursos superiores aceitos e a exigência de registro em conselho profissional.

Concurso Embrapa tem provas confirmadas para março

Apesar das alterações no cronograma do concurso Embrapa, a aplicação das provas permanece agendada para o dia 23 de março de 2025, com a seguinte divisão de turnos:

manhã : provas para os cargos de técnico e pesquisador; e

: provas para os cargos de técnico e pesquisador; e tarde: provas para assistente e analista.

Nessa data, serão aplicadas tanto as provas objetivas quanto as discursivas, com os exames ocorrendo nas capitais e nas localidades onde a Embrapa possui sede.

As provas objetivas serão compostas por:

100 questões , para os cargos de assistente, técnico e analista; e

, para os cargos de assistente, técnico e analista; e 110 questões, para o cargo de pesquisador.

As questões seguirão o formato de múltipla escolha, no estilo “certo” ou “errado”, abordando três áreas de conhecimento: Gerais, Complementares e Específicos. Veja as disciplinas abaixo:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa (para todos os cargos);

(para todos os cargos); Matemática (exclusivo para assistente e técnico);

(exclusivo para assistente e técnico); Língua Inglesa (exclusivo para analista e pesquisador);

(exclusivo para analista e pesquisador); Metodologia de Pesquisa (exclusivo para pesquisador);

(exclusivo para pesquisador); Noções de Lógica e Estatística (exclusivo para analista e pesquisador);

(exclusivo para analista e pesquisador); Ética (para todos os cargos);

(para todos os cargos); Plano Diretor da Embrapa (exclusivo para técnico, analista e pesquisador).

Os Conhecimentos Complementares e Específicos variarão de acordo com o cargo, área e subárea escolhidos pelo candidato.

A prova discursiva consistirá em uma redação que abordará temas relacionados a Atualidades dentro do contexto de atuação da Embrapa.

Etapas do concurso

O concurso da Embrapa contará com as seguintes fases:

Provas objetivas (para todos os cargos); Provas discursivas (para pesquisador e algumas áreas de analista); Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa (exclusivo para pesquisador); Prova prática (aplicada para algumas áreas de técnico e assistente); Avaliação de títulos (exclusiva para pesquisador).

Vagas do concurso Embrapa

O edital do concurso Embrapa conta com uma oferta de 1.027 vagas imediatas mais cadastro reserva, nos seguintes cargos:

assistente: 62 vagas;

técnico: 242 vagas;

analista: 404 vagas; e

pesquisador: 319 vagas.

As oportunidades da seleção se dividem em diversas especialidades de todos os níveis de escolaridade.

O salário inicial do cargo de assistente será de R$2.186,19. Já o nível técnico terá uma remuneração inicial de R$5.556,81.

As especialidades de analista, por sua vez, terão salários iniciais de R$10.921,33, enquanto o pesquisador receberá R$12.814,61.