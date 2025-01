Concurso MPA: 124 aprovados são convocados; veja lista!

Foi publicado o segundo edital de convocação dos aprovados no concurso MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) para temporários!

O documento foi publicado em Diário Oficial da União nesta segunda-feira (13/1), e contempla 124 candidatos que serão nomeados em caráter temporário, para diversas especialidades.’

De acordo com o documento, os candidatos convocados deverão providenciar, às suas expensas, os exames médicos laboratoriais e complementares necessários, relacionados no Anexo II do edital de convocação. O encaminhamento dos exames admissionais e as documentações, deverá ser feito até as 18h (horário de Brasília/DF) do dia 30 de janeiro de 2025, para o correio eletrônico: [email protected].

Além disso, os candidatos convocados que enviarem todas as documentações, deverão se apresentar no prédio do Ministério da Pesca e Aquicultura, nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2025, de acordo com o quadro abaixo:

O concurso MPA ofertou 264 vagas de nível superior, em caráter temporário, para diversas especialidades. O salário inicial é de R$ 6.130,00.

Vale lembrar que o resultado final do certame foi divulgado no dia 6 de novembro de 2024.

Panorama do concurso MPA

Com edital publicado em junho de 2024, o concurso MPA ofertou 264 vagas temporárias para cargos de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Direito: 16 vagas;

Economia: 8 vagas;

Ciência Contábeis: 2 vagas;

Tecnologia de Informação: 17 vagas;

Jornalismo/Comunicação: 7 vagas;

Marketing: 1 vaga;

Engenharia de Pesca/Oceanógrafo/Biólogo: 73 vagas;

Medicina Veterinária: 7 vagas;

Engenharia de Zootecnia: 6 vagas;

Estatística: 2 vagas;

Matemática: 2 vagas;

Administração/Gestão Pública: 20 vagas;

Recursos Humanos: 7 vagas;

Serviço Social: 2 vagas;

Sociologia: 4 vagas;

Design Gráfico: 2 vagas;

Engenheira Civil: 3 vagas;

Arquitetura: 1 vaga;

Nível Superior (sem especialidade): 75 vagas;

Aprovados farão jus ao salário inicial de R$ 6.130,00.

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; e

Prova de títulos de caráter classificatório para cargos de Engenheiro de Pesca, Oceanografia/ Oceanologia, Biologia, Engenheiro de Aquicultura, Medicina Veterinária e Zootecnia.

As provas objetivas foram compostas por 70 questões de múltipla escolha, dividas da seguinte forma:

LÍNGUA PORTUGUESA: 10 questões;

RACIOCÍNIO LÓGICO: 5 questões;

INFORMÁTICA: 5 questões;

ÉTICA E NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 10 questões; e

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO: 40 questões.

As avaliações foram realizadas em Brasília/DF e nas 26 capitais, no dia 11 de agosto de 2024

Resumo do concurso MPA