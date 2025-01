Concurso MPU: confira as vagas por estado; inicial de R$ 16 mil

O concurso MPU teve seu edital publicado nesta quarta-feira (8/1)! Ofertando 152 vagas de nível superior para Analista e Técnico do MPU, o certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com oportunidades em todo o país, o time do Direção separou todas as vagas por estado. Confira, a seguir!

O concurso MPU terá suas inscrições abertas em 13 de janeiro e serão encerradas apenas em 27 de fevereiro de 2025. Para homologação da candidatura é obrigatório o pagamento da taxa no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00.

Concurso MPU: vagas por estado

O concurso MPU oferta vagas para todo o país, confira a seguir as 54 vagas para Analista do MPU com formação em Direito:

Analista do MPU

Acre (AC): 1 vaga + Cadastro de Reserva (CR) Alagoas (AL): 1 vaga + CR Amapá (AP): 1 vaga + CR Bahia (BA): 1 vaga + CR Ceará (CE): 1 vaga + CR Distrito Federal (DF): 30 vagas + CR Espírito Santo (ES): 1 vaga + CR Goiás (GO): 1 vaga + CR Maranhão (MA): 1 vaga + CR Mato Grosso (MT): 1 vaga + CR Mato Grosso do Sul (MS): 1 vaga + CR Minas Gerais (MG): 1 vaga + CR Pará (PA): 1 vaga + CR Paraíba (PB): 1 vaga + CR Paraná (PR): 1 vaga + CR Pernambuco (PE): 1 vaga + CR Piauí (PI): 1 vaga + CR Rio de Janeiro (RJ): 1 vaga + CR Rio Grande do Norte (RN): 1 vaga + CR Rio Grande do Sul (RS): 1 vaga + CR Rondônia (RO): 1 vaga + CR Roraima (RR): 1 vaga + CR Santa Catarina (SC): 1 vaga + CR São Paulo (SP): 1 vaga + CR Sergipe (SE): 1 vaga + CR Tocantins (TO): 1 vaga + CR

O concurso MPU oferta vagas para todo o país, confira a seguir as 31 vagas para Analista do MPU apenas para Distrito Federal, em diversas especialidades:

Analista do MPU – Atuarial: 1 vaga + Cadastro de Reserva (CR) Analista do MPU – Biblioteconomia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Clínica Médica: 1 vaga + CR Analista do MPU – Comunicação Social: 1 vaga + CR Analista do MPU – Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga + CR Analista do MPU – Enfermagem: 1 vaga + CR Analista do MPU – Ginecologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Odontologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Oftalmologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Antropologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Arquitetura: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Biologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Contabilidade: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Economia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Eng. Agronômica: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Eng. Civil: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Eng. de Seg. do Trab.: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Eng. Elétrica: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Eng. Florestal: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Eng. Mecânica: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Eng. Sanitária: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Geografia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Geologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Medicina do Trab.: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em Oceanografia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Perito em TIC: 1 vaga + CR Analista do MPU – Psicologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Serviço Social: 1 vaga + CR Analista do MPU – Suporte e Infraestrutura: 1 vaga + CR Analista do MPU – Junta Médica em Psiquiatria: 1 vaga + CR Analista do MPU – Arquivologia: 1 vaga + CR Analista do MPU – Enfermagem: 1 vaga + CR

O concurso MPU oferta vagas para todo o país, confira a seguir as 54 vagas para Técnico do MPU com formação em Administração:

Técnico do MPU

Acre (AC): 1 vaga + Cadastro de Reserva (CR) Alagoas (AL): 1 vaga + CR Amapá (AP): 1 vaga + CR Bahia (BA): 1 vaga + CR Ceará (CE): 1 vaga + CR Distrito Federal (DF): 30 vagas + CR Espírito Santo (ES): 1 vaga + CR Goiás (GO): 1 vaga + CR Maranhão (MA): 1 vaga + CR Mato Grosso (MT): 1 vaga + CR Mato Grosso do Sul (MS): 1 vaga + CR Minas Gerais (MG): 1 vaga + CR Pará (PA): 1 vaga + CR Paraíba (PB): 1 vaga + CR Paraná (PR): 1 vaga + CR Pernambuco (PE): 1 vaga + CR Piauí (PI): 1 vaga + CR Rio de Janeiro (RJ): 1 vaga + CR Rio Grande do Norte (RN): 1 vaga + CR Rio Grande do Sul (RS): 1 vaga + CR Rondônia (RO): 1 vaga + CR Roraima (RR): 1 vaga + CR Santa Catarina (SC): 1 vaga + CR São Paulo (SP): 1 vaga + CR Sergipe (SE): 1 vaga + CR Tocantins (TO): 1 vaga + CR

O concurso MPU oferta vagas para todo o país, confira a seguir as 8 vagas para Técnico do MPU para Policial Institucional:

Acre (AC): 1 vaga + Cadastro de Reserva (CR) Amapá (AP): 1 vaga + CR Amazonas (AM): 1 vaga + CR Distrito Federal (DF): 1 vaga + CR Pará (PA): 1 vaga + CR Rondônia (RO): 1 vaga + CR Roraima (RR): 1 vaga + CR Tocantins (TO): 1 vaga + CR

Quais são os requisitos do concurso MPU?

Requisitos do edital MPU

Os candidatos devem se atentar aos requisitos dos cargos, são eles:

Analista do MPU

Atuarial Habilitação Legal Específica : Curso superior em Ciências Contábeis e Atuariais ou Ciências Atuariais, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Ciências Contábeis e Atuariais ou Ciências Atuariais, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Biblioteconomia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Biblioteconomia, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Biblioteconomia, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Comunicação Social Habilitação Legal Específica : Curso superior em Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Rádio e TV, Propaganda e Relações Públicas ou Comunicação Organizacional), devidamente reconhecido.

: Curso superior em Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Rádio e TV, Propaganda e Relações Públicas ou Comunicação Organizacional), devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário na Delegacia Regional do Trabalho. Clínica Médica Habilitação Legal Específica : Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Clínica Médica, devidamente reconhecidos.

: Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Clínica Médica, devidamente reconhecidos. Registro Profissional: Necessário. Direito Habilitação Legal Específica : Curso superior em Direito, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Direito, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Não necessário. Ginecologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Ginecologia, devidamente reconhecidos.

: Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Ginecologia, devidamente reconhecidos. Registro Profissional: Necessário. Perito em Biologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Biologia, devidamente reconhecido

: Curso superior em Biologia, devidamente reconhecido Registro Profissional: Necessário. Perito em Antropologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em antropologia ou em ciências sociais, com habilitação em antropologia, devidamente reconhecidos; ou mestrado ou doutorado em antropologia ou antropologia social, devidamente reconhecidos.

: Curso superior em antropologia ou em ciências sociais, com habilitação em antropologia, devidamente reconhecidos; ou mestrado ou doutorado em antropologia ou antropologia social, devidamente reconhecidos. Registro Profissional: Não necessário. Oftalmologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Oftalmologia, devidamente reconhecidos.

: Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Oftalmologia, devidamente reconhecidos. Registro Profissional: É necessário. Perito em Arquitetura Habilitação Legal Específica : Curso superior em Arquitetura ou em Arquitetura e Urbanismo, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Arquitetura ou em Arquitetura e Urbanismo, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Contabilidade Habilitação Legal Específica : Curso superior em Ciências Contábeis, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Ciências Contábeis, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Economia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Economia, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Economia, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Engenharia Agronômica Habilitação Legal Específica : Curso superior em Engenharia Agronômica, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Engenharia Agronômica, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Engenharia Civil Habilitação Legal Específica : Curso superior em Engenharia Civil, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Engenharia Civil, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho Habilitação Legal Específica : Curso superior em Engenharia ou Arquitetura, com especialização em Segurança do Trabalho, devidamente reconhecidos.

: Curso superior em Engenharia ou Arquitetura, com especialização em Segurança do Trabalho, devidamente reconhecidos. Registro Profissional: Necessário. Perito em Engenharia Elétrica Habilitação Legal Específica : Curso superior em Engenharia Elétrica, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Engenharia Elétrica, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Engenharia Florestal Habilitação Legal Específica : Curso superior em Engenharia Florestal, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Engenharia Florestal, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Engenharia Mecânica Habilitação Legal Específica : Curso superior em Engenharia Mecânica, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Engenharia Mecânica, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Engenharia Sanitária Habilitação Legal Específica : Curso superior em Engenharia Sanitária ou em Engenharia Sanitária e Ambiental, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Engenharia Sanitária ou em Engenharia Sanitária e Ambiental, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Geografia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Geografia, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Geografia, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Oceanografia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Oceanografia, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Oceanografia, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Não necessário. Perito em Geologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Geologia ou Engenharia Geológica, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Geologia ou Engenharia Geológica, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Perito em Medicina do Trabalho Habilitação Legal Específica : Curso superior em Medicina, com título de especialista em Medicina do Trabalho emitido pela AMB/ANAMT ou residência médica em Medicina do Trabalho, devidamente registrados no Órgão de Classe competente.

: Curso superior em Medicina, com título de especialista em Medicina do Trabalho emitido pela AMB/ANAMT ou residência médica em Medicina do Trabalho, devidamente registrados no Órgão de Classe competente. Registro Profissional: Necessário. Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação Habilitação Legal Específica : Curso superior na área de Tecnologia da Informação, devidamente reconhecido.

: Curso superior na área de Tecnologia da Informação, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Não necessário. Suporte e Infraestrutura Habilitação Legal Específica : Curso superior na área de Tecnologia da Informação, devidamente reconhecido.

: Curso superior na área de Tecnologia da Informação, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Não necessário. Odontologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Odontologia, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Odontologia, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Psicologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Psicologia, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Psicologia, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Serviço Social Habilitação Legal Específica : Curso superior em Serviço Social, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Serviço Social, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Desenvolvimento de Sistemas Habilitação Legal Específica : Curso superior na área de Tecnologia da Informação, devidamente reconhecido.

: Curso superior na área de Tecnologia da Informação, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Não necessário. Arquivologia Habilitação Legal Específica : Curso superior em Arquivologia, devidamente reconhecido

: Curso superior em Arquivologia, devidamente reconhecido Registro Profissional: Necessário. Junta Médica em Psiquiatria Habilitação Legal Específica : Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Psiquiatria, devidamente reconhecidos.

: Curso superior em Medicina, com título ou certificado de especialização em Psiquiatria, devidamente reconhecidos. Registro Profissional: Necessário. Enfermagem Habilitação Legal Específica : Curso superior em Enfermagem, devidamente reconhecido.

: Curso superior em Enfermagem, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário.

Técnico do MPU

Administração Habilitação Legal Específica : Qualquer curso superior, devidamente reconhecido.

: Qualquer curso superior, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Não necessário. Enfermagem Habilitação Legal Específica : Qualquer curso superior, devidamente reconhecido e curso Técnico de Enfermagem, devidamente reconhecido.

: Qualquer curso superior, devidamente reconhecido e curso Técnico de Enfermagem, devidamente reconhecido. Registro Profissional: Necessário. Polícia Institucional Habilitação Legal Específica : Qualquer curso superior, devidamente reconhecido e aprovação, como etapa do concurso público, em curso na área de segurança com habilitação para manuseio e tiro com arma de fogo (Lei nº 12.694, de 24/7/2012);

: Qualquer curso superior, devidamente reconhecido e aprovação, como etapa do concurso público, em curso na área de segurança com habilitação para manuseio e tiro com arma de fogo (Lei nº 12.694, de 24/7/2012); Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”

Registro Profissional: Não necessário.

Resumo