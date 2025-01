Concurso TRT 10: inscrições encerram na próxima sexta; veja

O concurso TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – DF/TO) terá suas inscrições encerradas na próxima sexta-feira (17/1)! O certame oferta 9 vagas e formação de cadastro reserva para diversas especialidades da carreira de Analista e Técnico Judiciário.

As inscrições do certame estão abertas desde 27 de dezembro e serão encerradas no dia 17 de janeiro de 2025. Para homologar a candidatua é obrigatório o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 a R$ 120,00!

O período de solicitação da isenção da taxa de inscrição do concurso TRT 10 também será encerrado no dia 17 de janeiro de 2025.

Poderá pedir a isenção o candidato que se enquadrar nas seguintes possibilidades:

1ª POSSIBILIDADE (CadÚnico, conforme o Decreto Federal nº 6.593/2008 e o Decreto Federal nº 11.016/2022): a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; b) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), nos termos do Decreto nº 11.016/2022.

2ª POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei nº 13.656/2018): atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação.



Caso não seja aceito, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa até o dia 4 de fevereiro de 2025.

Confira o cronograma oficial com as próximas datas importantes do concurso TRT 10 (DF/TO):

Inscrições: 27 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025;

Último dia para pagamento da taxa: 4 de fevereiro de 2025;

Aplicação das provas objetivas e discursivas: 16 de março de 2025;

Interposição de recursos: 19 e 20 de março de 2025;

Resultado final das provas objetivas e provisório da discursiva: 14 de abril de 2025.

Concurso TRT 10 (DF/TO): cargos e vagas

O concurso TRT 10 é destinado à oferta de 9 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para Analista e Técnico Judiciário. Confira as seguintes especialidades:

Analista Judiciário

Cargo 1 : Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade: CR

: Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade: CR Cargo 2 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Arquitetura: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Arquitetura: CR Cargo 3 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Arquivologia: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Arquivologia: CR Cargo 4 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Comunicação Social: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Comunicação Social: CR Cargo 5 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem do Trabalho: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem do Trabalho: CR Cargo 6 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Civil): CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia (Civil): CR Cargo 7 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística: CR Cargo 8 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: História: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: História: CR Cargo 9 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Medicina (Cardiologia): CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Medicina (Cardiologia): CR Cargo 10 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Serviço Social: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Serviço Social: CR Cargo 11 : Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação: CR

: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação: CR Cargo 12: Analista Judiciário – Área: Judiciária: 3 vagas + CR

Analista Judiciário – Área: Judiciária: 3 vagas + CR Cargo 13: Analista Judiciário – Área: Judiciária – Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador: CR

Técnico Judiciário

Cargo 14: Técnico Judiciário – Área: Administrativa: 5 vagas + CR

Técnico Judiciário – Área: Administrativa: 5 vagas + CR Cargo 15: Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente de Polícia Judicial: 1 vaga + CR

Resumo do concurso TRT 10 (DF/TO)