Concurso TSE Unificado: resultado final da objetiva será divulgado nesta querta

O Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral (TSE Unificado) que teve as provas objetivas e discursivas aplicadas em 8 de dezembro vai realizar a divulgação oficial dos resultados amanhã 15/1.

De acordo com cronograma oficial retificado, a data prevista para realizar a divulgação oficial dos resultados do concurso do TSE Unificado é amanhã, 15 de janeiro, onde constarão os seguintes resultados:

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos;

Resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Judiciário;

Convocação para o teste de aptidão física, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros e indígenas, para todos os cargos de Técnico Judiciário, exceto para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Além disso, também será disponibilizada a data para interpor recursos contra os resultados divulgados. É importante frisar que a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas seguiu a data imposta em cronograma e foi divulgado no dia 13 de dezembro de 2024.

Confira aqui o quantitativo de correções de acordo com cada cargo!

Aproveite, para consultar o gabarito preliminar das provas objetivas. Os documentos foram disponibilizados para consulta individual no site da banca Cebraspe.

Vale ressaltar que o certame contempla 412 vagas imediatas mais a formação de cadastro reserva, as oportunidades são de nível superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78!