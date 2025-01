Conheça a mansão onde Anitta, Lexa e Pedro Sampaio curtem férias com influenciadores e amigos na Suíça; veja fotos

A residência, localizada em um destino ainda mantido em sigilo, impressiona pelo charme e conforto. Em vídeos compartilhados por Lucas Guedez, é possível ver detalhes do local, como uma ampla sala com lareira e janelas de vidro que emolduram a paisagem nevada. Ele brincou sobre a longa jornada até lá: “Pegamos avião, trem, ônibus, jegue…”.

As atividades ao ar livre não ficaram de fora. Entre as cenas mais comentadas está uma guerra de neve envolvendo Lexa e Pedro Sampaio. Anitta, por sua vez, brincou ao chamar a neve de “geladeira natural”, colocando bebidas para gelar do lado de fora da casa. A cantora também exibiu seu visual invernal, com direito a óculos de grife, e afirmou ter “ativado a skin patinadora”.