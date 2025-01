Conheça Melania Trump, que volta como primeira-dama à Casa Branca

Com o retorno de Donald Trump ao poder, nesta segunda-feira (20/1), Melania Trump, esposa do republicano, também retorna ao papel de primeira-dama, posição que ocupou entre 2017 e 2021. Durante esse período, Melania manteve um perfil discreto, tanto que foi descrita pela historiadora Kate Anderson Brower como “extremamente reservada”.

De acordo com a especialista, no livro First Women, Melania Trump não chamou atenção por seus discursos, mas sim quando “fazia gestos para se afastar do marido ou resistia às tentativas dele de chamar sua atenção”.

Quem é Melania Trump?

Melania Knavs nasceu em 1970, na antiga Iugoslávia e atual Eslovênia .

. Em 1996, mudou-se para Nova York para seguir carreira como modelo e, dois anos depois, conheceu Donald Trump.

e, dois anos depois, conheceu Donald Trump. Em 2005, Trump e Melania se casaram. Ela é a terceira esposa do presidente.

do presidente. Já em 2006, obteve a cidadania norte-americana .

. Ela é a segunda primeira-dama católica , depois de Jackie Kennedy.

, depois de Jackie Kennedy. Melania é a primeira primeira-dama dos Estados Unidos com dupla nacionalidade e a segunda nascida fora do país. A primeira é Louisa Adams, esposa do presidente John Quincy Adams, que governou os Estados Unidos entre 1825 e 1829.

Polêmicas

Apesar de discreta, Melania Trump se envolveu em algumas polêmicas durante os governos de Trump.