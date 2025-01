Conheça o Mojubá, primeiro bar de Rio Branco a homenager religiões de matriz africana

Mojubá na língua Yorubá significa saudação aos ancestrais e as divindades, esse é o nome do mais novo local de entretenimento de Rio Branco. Localizado no bairro da Base, de frente para o Rio Acre, o estabelecimento inaugurado no dia 22 de novembro de 2024 se destaca por ser o primeiro bar voltado para a promoção da cultura de religiões de matriz africana da cidade, em especial a música, tendo sempre às sextas-feiras a presença de grupos musicos de samba e dos chamados pontos de umbanda, tradicionais cantos de celebração.

A concepção do local surgiu da necessidade de ter um espaço fixo de festividade de religiões como umbanda e candomblé, é o que conta a umbandista e proprietária do local, Rejane Mendonça, de 46 anos. “Surgiu na minha cabeça e eu falei com meu esposo que não é da religião e ele me apoiou na ideia de fazer um espaço destinado, deixando bem claro que não só ao povo de religiões de matriz africana e sim para todo o público, mas que uma das noites seria destinada ao nosso público alvo”.

Ela que frequenta os terreiros há 7 anos acrescenta que o ganho financeiro é um aspecto importante, mas que para além disso, abrir o espaço seria como uma forma de agradecimento aos Orixás (divindades religiosas) por terem lhe ajudado a melhorar seu quadro depressivo e até mesmo a perda de uma filha.

“A inauguração foi fora do que eu imaginei, né?! Eu jamais pensei que ia ter essa repercussão enorme que teve”, relata Mendonça sobre a abertura que reuniu grande público com a apresentação do grupo de samba de terreiro Algbe Okan.

O funcionário público de 55 anos, Roberval Santos, que se tornou um frequentador assíduo, diz que o local é um espaço acolhedor: “É um ponto de encontro de pessoas que têm a mesma fé, mas que frequentam terreiros diferentes, muitas nem se conhecem também, mas vão criando um vínculo por sempre estar se vendo no samba”. Segundo ele, o Mojubá também é um ambiente onde quem não segue as religiosidades pode aprender sobre a cultura e quebrar pré-julgamentos.

Já a estudante de História, Adriane Ribeiro, de 21 anos, foi somente a uma noite, mas declara que a experiência foi positiva. “Considero muito importante um espaço como esse para que as pessoas possam se divertir de maneira segura enquanto professam sua fé”. Ela ainda expressa que a proposta do espaço se destaca frente aos bares que já conhece e frequenta.

Mendonça afirma que o estabelecimento ainda está se estruturando, porém, já se tornou referência para o público.

“A gente pode usar nossas guias, a gente pode usar a nossa vestimenta, cantar, dançar, sem medo do que os outros que não são da religião vão falar (…). É um local que é para a gente abrir mais a mente da população, abrir mais oportunidades, louvando o nosso sagrado”.

O Mojubá está localizado na rua Floriano Peixoto, 175, no bairro da Base e abre de quinta a domingo, a partir das 17h, tendo as sextas-feiras o especial de sambas de terreiro.