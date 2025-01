Conheça o professor do interior do Ceará nota mil na redação do Enem

Mais de 3 milhões de pessoas realizaram a edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apesar do grande número de participantes, apenas 12 redações tiveram nota 1000. Uma delas foi do professor Elivando Rodrigues Moreira, 23 anos, o único cearense presente na lista das melhores redações do país.

Ao Metrópoles, Elivando contou sobre sua trajetória até chegar a nota 1000.

Conheça o professor nota mil.

Natural do município de Jaguaribe, a mais de 300km de Fortaleza, Ceará, Elivando superou as adversidades da vida para se tornar professor e ajudar estudantes a ingressarem na universidade. Mesmo já formado no curso de letras, Moreira diz que se tivesse tirado a nota 1000 no ensino médio não teria ficado feliz como está agora.

“A sensação de ter alcançado a nota mil tem sido muito gratificante. Quando fiz a prova, não fazia nem um ano que havia recebido meu diploma de Letras, a nota máxima veio como uma confirmação de que o trabalho que tenho feito até então tem que continuar, e me esforçarei para fazê-lo cada vez melhor”.

O professor nota 1000 no Enem 2024 estudou boa parte do tempo em escolas públicas de Jaguaribe até conseguir uma bolsa em uma instituição particular. Elivando acredita que o seu êxito na redação pode servir de inspiração para os jovens da região, principalmente para os que, assim como ele, vem de famílias de baixa renda.

“Cresci ouvindo falarem coisas negativas sobre meu bairro; se eu fosse me apegar a elas, talvez não tivesse conseguido esse mil. Acho que essa conquista pode ajudar os jovens a sonharem para além do que foram ensinados a sonhar”.

Tema da redação

O tema da redação do Enem 2024 foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O professor conta que discutir o tema é muito importante no contexto atual da sociedade. Elivando explica que teve felicidade de estudar o assunto e ter referências que o ajudaram a introduzir o repertório no texto de forma mais natural.

Um dos conselhos de Elivando para os estudantes que vão fazer as próximas provas do Enem é para que se preocupem com o estabelecimento de um raciocínio claro e crítico sobre o assunto do que com o repertório do parágrafo em si, porque isso permitirá que a referência externa seja escolhida e utilizada com mais coerência para o texto.

Infância

A docência já estava presente nas veias de Elivando desde a infância, quando sua brincadeira preferida era “escolinha”. “Certa vez pedi uma lousa de brinquedo à minha mãe, foi meu divertimento por muito tempo”, conta.

No ensino fundamental, Elivando recebia um valor simbólico para ajudar a sobrinha que estava no quinto ano. “Então ser professor, de certa forma, é uma continuação da minha infância. Essa infância foi acompanhada também do interesse pela leitura e pelas artes, o que tornou o curso de Letras perfeito por unir as duas pontas”, esclareceu.