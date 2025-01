ContilNet começa rodada de entrevistas com possíveis indicados de Gladson às eleições de 2026

As movimentações para as eleições de 2026 estão a todo vapor. Grupos de diversas regiões do Estado já se articulam para lançar nomes na disputa. O Palácio Rio Branco não está alheio a esse processo em andamento.

O governador Gladson Cameli, que deve disputar uma vaga no Senado no próximo ano, já tem alguns nomes do seu secretariado como potenciais candidatos ao pleito. O chefe do Executivo precisa montar uma chapa forte de deputados federais e estaduais para fortalecer seu grupo, que deve ter Mailza Assis como candidata ao Governo.

O ContilNet teve acesso a uma lista com algumas dessas lideranças, com base em fontes ligadas ao Palácio Rio Branco. Neste sábado (11), o site iniciou uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos.

Entre os especulados estão o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Ambos ajudaram a eleger vereadores com excelente votação em Rio Branco. Também está entre os mencionados a atual presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Sula Ximenes, que, ao ser consultada pela reportagem do ContilNet, negou qualquer interesse em disputar cargos políticos em 2026.

Sula já declarou que seu único objetivo é fazer uma gestão eficiente à frente do Deracre: “Quero cumprir a missão que o governador me deu, que é continuar cuidando das obras, estradas e ramais”.

Na próxima segunda-feira (11), o ContilNet segue entrevistando os demais indicados.