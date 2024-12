Quem são as apostas de Gladson, de dentro do seu secretariado, para disputar as eleições em 2026?

Não é apenas a disputa pelo Governo e Senado, em 2026, que interessa ao governador Gladson Cameli. O chefe do Executivo também se movimenta nos bastidores – mesmo de forma muito tímida – para escolher alguns nomes da cúpula do Palácio Rio Branco para disputarem vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e na Câmara Federal.

O ContilNet conversou com algumas fontes palacianas, que confirmam o interesse de Gladson por alguns nomes do seu secretariado.

Quem figura na lista de apostas do governador é o secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, que pode disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026.

Mesmo tímido, Pedro tem se destacado à frente da pasta mais importante do Governo, sendo, inclusive, um dos secretários mais admirados e queridos por Gladson.

Também está entre as escolhas do governador o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Comunicativo, o professor é uma voz ativa dentro do partido de Cameli, o Progressistas.

O cargo que vai disputar em 2026 depende muito da decisão que a deputada federal Socorro Neri vai tomar (se concorre a uma vaga no Senado ou a reeleição na Câmara). Caso Socorro opte pelo Senado, Aberson pode ser candidato a deputado federal. Se não, entra na disputa por uma cadeira na Aleac. Fontes afirmam que o governador está ciente da situação.

Também estão sendo cortejadas pelo Palácio Rio Branco a presidente do Deracre, Sula Ximenes, e a presidente do Detran, Taynara Martins.

Sula ganhou notoriedade em 2024 ao ser a primeira mulher a assumir a presidência do órgão que executa as maiores obras do Estado e conseguiu empenhar mais de R$ 400 milhões em projetos, só no ano de 2024.

Taynara, apesar da postura equilibrada em relação às questões político-partidárias, tem feito um trabalho bem avaliado pelo governador, é o que se escuta nos bastidores. Questionada sobre a possibilidade de disputar algum cargo na política, em entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, a policial disse que não tem interesse, mas pode pensar na possibilidade, caso receba a missão do 01, o governador Gladson Cameli.

Gladson também teria consultado outros gestores, como o secretário de Governo, Luiz Calixto, e o secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes. Ambos não aceitaram o desafio, diz a fonte palaciana.

Nesse cenário de tantos nomes e reviravoltas tão esperadas, o trecho da canção interpretada por Elba Ramalho explica muito bem o que está por vir: “Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada”.