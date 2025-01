A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha, se aproxima, e deve ter seu pontapé inicial na quinta-feira (2). O torneio é a principal competição para o futebol de base do país.

O estado do Acre terá dois representantes na competição: Santa Cruz-AC e o Rio Branco, que enfrentaram gigantes do esporte no país. Os grupos são distribuídos entre diversas cidades do estado, incluindo a capital, o ABC paulista e municípios do interior.

O Santa Cruz irá jogar em Barueri, com estreia marcada para o dia 03 de janeiro, às 15h45, no horário de Brasília, contra o Oeste, com transmissão no YouTube Paulistão. O segundo embate é contra a base do alviverde paulista. O Palmeiras enfrenta o time acreano no dia 6 de janeiro, às 21h45, com transmissão no SporTv. A fase de grupo se encerra contra o Náutico de Roraima , dia 9, às 14h45, também com transmissão no YouTube.

Já o clube que leva o nome da capital acreana irá jogar no ABC paulista, na cidade de Santo André, onde jogará contra o clube que carrega o nome do município, no dia 4, às 19h15, também considerando o horário de Brasília. O segundo embate do estrelão será contra o Corinthians, no dia 7, às 17h. Por fim, a fase de grupos termina com confronto entre o clube acreano e o Gazin de Rondônia. Todas as partidas serão transmitidas no canal do YouTube Paulistão.