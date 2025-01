Corpos são encontrados no trem de pouso de avião da JetBlue na Flórida

Duas pessoas foram encontradas mortas no compartimento do trem de pouso de um avião da JetBlue vindo de Nova York após pousar no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida, informou a companhia aérea nesta terça-feira (7).

Os corpos foram descobertos na segunda-feira (6) à noite durante uma inspeção de manutenção pós-voo. Suas identidades são desconhecidas, afirmou a companhia aérea, acrescentando que “as circunstâncias em torno de como eles acessaram a aeronave permanecem sob investigação”.

A JetBlue disse que o avião operou mais recentemente como Voo 1801 do Aeroporto Internacional John F. Kennedy em Nova York. A aeronave pousou em Fort Lauderdale às 23h10, no horário local, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.

“Um técnico de portão na área do trem de pouso notou dois homens que parecem ser o “Sinal 7″, avisado que eles não estão se movendo no local”, afirmou uma pessoa não identificada no rádio do Gabinete do Xerife do Condado de Broward às 23h26, no horário local, conforme registrado no site Broadcastify.

O sinal 7 é o código para uma pessoa falecida.

“Os indivíduos que (estão) falecidos são ambos homens. Além disso, suas identidades neste momento são desconhecidas”, disse Carey Codd, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Broward.

“O Gabinete do Médico Legista do Condado de Broward realizará autópsias para determinar as causas da morte de ambos os indivíduos”, acrescentou Codd.

Os corpos estavam em péssimo estado de decomposição, de acordo com uma autoridade.

A investigação não está impactando as operações no aeroporto, disse a porta-voz do Broward County Aviation Department, Arlene Satchell, à CNN.

“Os passageiros que chegaram no voo já haviam desembarcado”, ela acrescentou.

“Esta é uma situação de partir o coração, e estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para apoiar seus esforços para entender como isso ocorreu”, afirmou a JetBlue em um comunicado.

“A Administração para a Segurança dos Transportes (TSA) está trabalhando em estreita colaboração com a companhia aérea, o aeroporto, a Administração Federal de Aviação (FAA) e as autoridades policiais, e este incidente continua sob investigação”, disse um porta-voz da TSA à CNN em um comunicado.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse à CNN que não está investigando porque “parece que o incidente não teve envolvimento da tripulação de voo ou da operação do avião”. O jato foi devolvido à custódia da JetBlue.

A aeronave Airbus A320 estava em serviço quase o dia todo na segunda-feira (6), de acordo com dados da FlightAware, decolando de Kingston, Jamaica, à 1h10 no horário local. Ele chegou em Nova York antes de uma partida às 7h36, no horário local, para Salt Lake City.

O avião então voltou para JFK antes de concluir o dia em Fort Lauderdale.

A descoberta ocorre duas semanas depois que um corpo foi encontrado no compartimento do trem de pouso de um voo da United Airlines de Chicago para Maui.

A Administração Federal de Aviação diz que o compartimento do trem de pouso é frequentemente usado por passageiros clandestinos, que não percebem o quão pouco espaço está disponível no local quando o trem é retraído.

Passageiros clandestinos que não são esmagados muitas vezes acabam perdendo a consciência por falta de oxigênio ou congelando quando o avião está em altitude de cruzeiro.

Cerca de 80% das pessoas que tentam voar no compartimento do trem de pouso ou em outro local externo de uma aeronave morrem, de acordo com um relatório da FAA de 2011.

“Isso continua acontecendo”

Houve outros casos recentes com passageiros clandestinos que levantaram um sério alarme sobre a segurança do aeroporto durante o movimentado período de viagens de fim de ano.

Uma mulher embarcou em um avião da Delta na semana de Ação de Graças nos EUA, disseram as autoridades, e foi de Kennedy para Paris antes de ser presa.

Semanas depois, um passageiro clandestino tentou pegar uma carona em um voo da Delta partindo do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. O indivíduo sem passagem foi descoberto enquanto o avião decolava para Honolulu.

“Isso continua acontecendo. As pessoas estão entrando na propriedade do aeroporto e entrando em uma aeronave, e isso representa um enorme perigo de segurança para a aeronave”, disse a ex-inspetora-geral do Departamento de Transportes, Mary Schiavo, à CNN nesta terça-feira.

“Essas pessoas aparentemente estavam apenas tentando chegar a algum lugar, mas poderia facilmente ter sido alguém tentando atacar a aviação”, ela acrescentou.