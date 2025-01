Crianças que desapareceram nos EUA são encontradas na Islândia

Duas crianças de oito e nove anos que tinham desaparecido em 25 de outubro do ano passado, no estado norte-americano do Ohio, foram encontradas num hotel na capital da Islândia, Reykjavik, em 10 de janeiro.

Um familiar deu conta do desaparecimento naquele dia, indicando que a mãe das crianças, de 34 anos, tinha parado de tomar a medicação para tratar problemas de saúde mental, de acordo com um comunicado dos U.S. Marshals.

A mesma nota apontou que a mulher abandonou o seu apartamento e que os menores deixaram de frequentar a escola.

“As crianças desaparecidas foram inicialmente localizadas em Denver, CO. À medida que o caso se intensificava, os investigadores descobriram que os três viajaram para Londres, na Inglaterra, e depois para a ilha de Jersey, no Canal da Mancha. De lá, viajaram para uma aldeia remota na Islândia e, finalmente, foram localizados pela polícia islandesa num hotel em Reykjavik”, complementou.

Entretanto, as crianças passaram a ser acompanhadas por assistentes sociais da Islândia, até que um familiar as possa ir buscar.

A mãe, por sua vez, foi internada numa unidade hospitalar, onde continuará até que esteja “suficientemente bem para regressar aos Estados Unidos”.