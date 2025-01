Datena liga para golpista e dá um esculacho nele ao vivo no “Tá na Hora”

José Luiz Datena, apresentador do “Tá na Hora“, se revoltou com um golpista nesta quinta-feira (23/01) durante a transmissão do jornalístico e “soltou os cachorros” pra cima dele.

O noticiário do SBT exibia uma reportagem inédita, com policiais metendo o pé na porta e bandidos presos, mostrando criminosos que estavam hospedados em um hotel para aplicar golpes nas vítimas que passavam pela região da Marginal Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo.

Os fraudulentos usavam uma antena, para enviar mensagens aos celulares das pessoas que passavam pelo local, conseguindo roubar dados pessoais e dinheiro.

“Está com o telefone que mandei para vocês na mão? Se está com o telefone, por gentileza, ligue para esse telefone. É golpe e tem muita gente caindo, inclusive o trouxa aqui quase caiu. Deixa eu ver se o mané atende do outro lado… Já está ligando aí? Se não, ligo do meu. Põe no ar o telefone que está ligando. O cara me ligou às 3 horas da manhã querendo me dar golpe. Primeiro que é um mané, porque você liga, mas liga em outro horário comercial. Será que eu, ligando, não caio no golpe?”, disparou Datena.

O jornalista continuou: “É um golpista, é que bloqueei esse babaca. Estão tentando ligar, então põe no ar a caixa postal. É um telefone internacional, o babaca me ligou 3h da manhã. Olha, o cara está falando [respondendo por mensagem]: ‘Boa tarde!’. Boa tarde, é uma ova, já é outro telefone”.

Não demorou muito para o comunicador mandar um áudio para o bandido: “Olha aqui, boa tarde, é uma ova! Você é um golpista, sem vergonha, safado e vagabundo. Como você está falando em espanhol, você deve estar fora do país, seu babaca”.

“Você que golpeia pessoas de idade, velhinhos, vai te catar vagabundo. Se a polícia pudesse prender você, seria maravilhoso! Seu sacana, vagabundo e sem vergonha. É esse o tipo de golpe que as pessoas aplicam. Já mandei o recado para ele e quero ver o que vai me responder. Quer ver a caixa postal? É um tal de golpe. Eu gostaria que alguém que me ligou desse telefone, me atendesse agora aqui. Dá pra me atender? Deve estar me ouvindo aí. Você é um golpista, safado e sem vergonha que não vale nada. Vai dar golpe na sua família, seu vigarista!”, disparou.