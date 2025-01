Dengue: Ministério da Saúde envia equipe para o Acre por conta de situação de emergência

Após a decisão do Governo do Estado de decretar situação de emergência devido à explosão de casos de arboviroses, especialmente dengue, zika e chikungunya, o Ministério da Saúde enviará uma equipe ao Acre para acompanhar o problema de perto.

A informação foi divulgada neste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, inicialmente prevista para acompanhar a equipe, precisou cancelar sua vinda ao estado. Entretanto, sua visita em outro momento não está descartada.

Os técnicos chegarão a Rio Branco nesta segunda-feira (13) para prestar apoio na reorganização dos serviços de saúde, vigilância epidemiológica e assistência aos moradores.

Situação de emergência

O decreto de situação de emergência foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (9).

“O decreto é uma ferramenta de prevenção. Não há motivo para pânico na população. É também uma forma de viabilizar a liberação de recursos pelo Ministério da Saúde para a execução das ações. Precisamos de uma resposta rápida, coordenada e integrada entre os municípios no combate às arboviroses. O Estado deve fornecer suporte às prefeituras nesse momento tão sensível”, declarou o secretário Pedro Pascoal.

Até a 52ª semana epidemiológica de 2024, foram notificados 6.346 casos prováveis de dengue, representando um aumento de 19,3% em comparação com o ano anterior, além de um óbito confirmado e duas mortes sob investigação. As cidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Epitaciolândia lideram o ranking de casos.

Apesar do cenário, o secretário Pascoal garantiu que as unidades de saúde não estão enfrentando superlotação.