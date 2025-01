Deolane Bezerra se oferece para ser vice de Gusttavo Lima em 2026

O cantor Gusttavo Lima anunciou recentemente sua intenção de se candidatar à presidência da República em 2026. Em uma reação inusitada, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra brincou sobre a possibilidade de ser a vice em uma possível chapa com o cantor, conhecido como “Embaixador”.

Nas redes sociais, Deolane comentou em uma postagem a notícia do anúncio de Gusttavo: “E eu vou ser a VICE!!! É, tô beba também”, brincou a advogada e cantora.

Gusttavo Lima anuncia desejo de ser presidente

O cantor Gusttavo Lima afirmou nesta quinta-feira (02) que vai se candidatar à presidência da República em 2026. A informação foi dada em entrevista exclusiva à Coluna Grande Angular, do site Metrópoles.

Faltando ainda um ano e meio para as eleições, Gusttavo Lima está sem partido, e a tendência é que ele busque uma sigla alinhada com suas pretensões políticas para as próximas eleições.