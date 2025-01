Deputada do Acre aparece na lista de parlamentares que enviaram emenda Pix para prefeituras de parentes

A deputada federal Meire Serafim (UB-AC) aparece na lista dos parlamentares que enviaram mais de R$ 171 milhões em 2024 para municípios comandados pelos próprios pais, filhos, irmãos ou cônjuges. No caso da deputada acreana, os recursos – na ordem superior a R$ 12 milhões – foram enviados para Sena Madureira, município do interior do Estado que até o último dia 31 de dezembro era administrado por Mazinho Serafim, seu marido.

Emenda Pix é o nome dado à modalidade que permite a transferência direta de verbas da União aos estados e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. A modalidade atingiu volume recorde em 2024 e ganhou prioridade na liberação, em razão do ano eleitoral. E agora, essas transferências estão sob suspeitas e investigadas tanto pela Controladoria Geral da União (OGU) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), através do ministro Flávio Dino.

De acordo com levantamentos, os casos mais gritantes no escândalo, além de Sena Madureira, no Acre, envolvem pelo menos outros 19 municípios em várias regiões do país. Um dos municípios com destaque no escândalo é o de Coari, no interior do Amazonas. Em 2024, a cidade recebeu R$ 18,4 milhões em emendas Pix por indicação do deputado federal Adail Filho (Republicanos). Ocorre, entretanto, que o deputado e o prefeito Keitton Pinheiro (PP) são primos.

Eleito deputado federal em 2022, Adail Filho está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Ele é filho de Adail Pinheiro, que estaria no comando do município de Coari se não fosse uma decisão judicial que o impediu. O veterano na política coariense, entretanto, voltou ao cargo, após garantir a maioria dos votos nas Eleições Municipais de 2024.

Outro destino de emendas Pix que chama a atenção fica no interior do Pará. O montante de R$ 16,8 milhões chegou ao município de Tucuruí por indicação de Andreia Siqueira (MDB). A parlamentar é esposa de Alexandre Siqueira (MDB), prefeito da localidade paraense, na mesma condição de Meire e Mazinho Serafim, em Sena Madureira.

O outro lado: o que diz Meire Serafim sobre o caso?

Em Brasília, o gabinete de Meire Serafim emitiu nota afirmando que a deputada considera Sena Madureira uma prioridade, pois é o município onde reside e foi eleita com expressiva votação, além de ter um compromisso especial com os moradores.

“Como forma de retribuir o apoio e a confiança da população, ela destina emendas que buscam beneficiar diretamente os cidadãos e têm promovido grandes avanços nas áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, que tanto o município necessita”, informa a nota.

Ela destaca ainda que nem todos os deputados federais do Acre destinam recursos diretamente para o município. “Isso reforça o compromisso da deputada em assegurar que Sena Madureira receba investimentos suficientes para atender às demandas da população, evitando a escassez de recursos e garantindo melhorias na qualidade de vida dos seus habitantes”, frisou.