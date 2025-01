Deputado do Acre pede impeachment de Lula após TCU bloquear bilhões do Pé-de-Meia

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (24) para se juntar ao grupo de oposição que pede o impeachment do presidente Lula (PT).

A proposta se baseia na determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) de bloquear R$ 6 bilhões do programa Pé-de-Meia, que oferece incentivos a estudantes do ensino médio público cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O Pé-de-Meia é uma das principais bandeiras sociais do governo Lula.

A decisão da Corte de Contas foi motivada por uma representação do Ministério Público junto ao TCU, que apontou supostas irregularidades na execução do programa.

Após análise da área técnica, no último dia 17, o ministro do TCU, Augusto Nardes, assinou uma medida cautelar determinando o bloqueio dos R$ 6 bilhões. Essa decisão foi referendada pelo plenário da Corte na quarta-feira (22).

O financiamento do programa é realizado por meio do Fundo de Incentivo à Permanência no Ensino Médio (Fipem), administrado pela Caixa Econômica Federal.

Duarte criticou a gestão do PT, afirmando que o partido “brinca com o orçamento”.

“O PT brinca com o orçamento público e faz pouco caso do cidadão. Precisamos frear urgentemente essa máquina desgovernada. O governo cometeu uma grave pedalada fiscal. Esse tipo de manobra foi o mesmo que levou ao impeachment de Dilma. Faremos de tudo para que Lula não saia impune”, declarou o deputado.

O parlamentar finalizou a postagem questionando os internautas:

“E você, também é a favor do impeachment do Lula?”