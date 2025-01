Deracre, DNIT e Corpo de Bombeiros removem balseiros da Ponte da União, no Rio Juruá

Com o objetivo de proteger a estrutura da ponte contra danos causados pelo acúmulo de troncos, galhos e detritos, conhecidos como balseiros, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, realizou a retirada do material nesta terça-feira, 14, que estava acumulado nos pilares da Ponte da União, no Rio Juruá.

Além de proteger a estrutura da ponte, a retirada dos balseiros também tem como objetivo evitar alagamentos nas áreas próximas. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que as equipes estão mapeando e limpando os pontos mais críticos.

“Seguindo determinação do governador Gladson Cameli, estamos retirando entulhos acumulados nos pilares da Ponte da União. O trabalho visa garantir a segurança da ponte e evitar alagamentos, especialmente neste período de cheia do rio”, disse.

Durante a operação foi utilizada uma balsa, uma escavadeira, uma caçamba e equipes especializadas, segundo o gerente regional do Deracre no Juruá, José Mauri Barbosa. A limpeza deve ser concluída em até dois dias, se as condições climáticas permitirem.

“Esse serviço previne danos à estrutura dos pilares, provocados pelo acúmulo de detritos”, destacou Tatiana Nobre, supervisora do Dnit em Cruzeiro do Sul.