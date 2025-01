Despedida de Esmeralda Melo: familiares e amigos se reúnem para última homenagem

Esmeralda Queiroz de Araújo Melo da Costa, de 51 anos, esposa do ex-deputado estadual e advogado Fernando Melo, será velada e sepultada na próxima sexta-feira (10).

A cerimônia de despedida será realizada na sede do CECO Casa de Jesus Fonte de Luz, situada na Rua São Sebastião, 524, Nova Estação, em Rio Branco, a partir das 11h da manhã. O sepultamento está marcado para as 17h, no cemitério São José, localizado no mesmo endereço.

Esmeralda faleceu após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico enquanto trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente. Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco, teve a morte encefálica confirmada na tarde de quarta-feira (8). Em um gesto de solidariedade, a família autorizou a doação de seus órgãos, incluindo fígado, rins e pálpebras, contribuindo para salvar outras vidas.

A comunidade, amigos e familiares são convidados a prestar sua última homenagem a Esmeralda, lembrada por sua dedicação à família e ao trabalho. O local e o horário do velório foram divulgados pela família através de um convite formal.

Convite de despedida: