Devido à baixa procura, Ministério da Saúde prorroga prazo de vacinação contra gripe em todo o Acre

Devido à baixa procura pela vacina, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de imunização contra a gripe na região Norte, incluindo o Acre, até o dia 31 de janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21) e confirmada pela coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles.

A vacina é recomendada para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade.

“A iniciativa considera a situação epidemiológica local, os estoques disponíveis e as estratégias definidas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde”, informa o comunicado do Ministério da Saúde.

A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 6,6 milhões de pessoas sejam imunizadas no Norte brasileiro.

“Desde 2023, a estratégia de imunização contra a gripe nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins passou a ocorrer no segundo semestre do ano, devido às particularidades climáticas da região, que inicia nessa época o ‘Inverno Amazônico’, período de maior circulação viral e de transmissão da gripe. A vacina influenza protege os brasileiros e contribui para a redução de internações no Sistema Único de Saúde (SUS)”, finaliza a pasta.

No Acre, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), mais de 200 mil vacinas podem ser descartadas após o dia 31 de janeiro devido ao prazo de validade e à baixa procura pelos imunizantes.

“A imunização é uma ferramenta essencial para salvar vidas e reduzir a pressão sobre o nosso sistema de saúde, especialmente em regiões com desafios específicos, como a Amazônia. Seguimos empenhados em fortalecer a cultura da vacinação, ampliando a cobertura vacinal e assegurando que todos os brasileiros estejam protegidos”, defende a ministra Nísia Trindade.

Já foram aplicadas 2.881.622 doses da vacina contra a influenza na região Norte, alcançando uma cobertura vacinal de 39,3%. No total, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) disponibiliza no SUS 47 imunobiológicos, sendo 30 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobulinas. Entre as vacinas estão as do Calendário Nacional e as indicadas para grupos em condições clínicas específicas.