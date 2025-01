Disney Plus: imagem vai ficar melhor, mas você não deve notar

Muitos serviços já oferecem suporte ao HDR.

E o Disney+ acaba de entrar para o grupo de plataformas compatíveis com o HDR10+.

O anúncio foi feito durante a CES 2025.

Com isso, o Disney+ se juntou ao Prime Video, Paramount+, YouTube, Hulu e Apple TV+.

Vale destacar que HDR10+ nasceu de uma parceria entre 20th Century Studios, Samsung e a Panasonic.

Ou seja, ele pode ser encontrado nos aparelhos de última geração das duas marcas.

A Samsung, por exemplo, não trabalha com o Dolby Vision.

E olha que a marca sul-coreana é uma das líderes globais em vendas de TVs.

Ou seja, por uma questão de direitos de uso da tecnologia, milhares de pessoas em todo o mundo não viam o Disney+ com as melhores imagens disponíveis.

Isso será possível a partir de agora.

Por que não vejo tanta diferença na minha TV?

Um detalhe importante é que as pessoas só conseguirão aproveitar a melhor imagem caso a TV delas seja compatível com o formato. Mais do que isso: o filme ou a série (ou o jogo) também deve ter compatibilidade, assim como a plataforma de promoção (o serviço de streaming, por exemplo).

Parece um pouco confuso, mas é por isso que tem gente que compra uma TV de última geração e acha que a imagem não está tão bonita ou tão diferente em relação ao modelo anterior.

Você precisa, em primeiro lugar, ver se o seu aparelho tem compatibilidade com o HDR10 ou com o Dolby Vision. Na sequência, é preciso habilitar essa opção no aplicativo de streaming.

Na Netflix, por exemplo, você precisa acessar o “Minha Netflix” – “Configurações do aplicativo” – “Especificação de reprodução”.

O procedimento é muito similar nas outras plataformas, inclusive nos videogames.

As informações são do Android Authority.