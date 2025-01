DNIT, Marinha e Bombeiros adotam medidas emergenciais de segurança após tragédia no Caeté

Após o acidente que vitimou o jovem Rodiney Cueste de Souza, de 26 anos, nesta sexta-feira (24), no Rio Caeté, autoridades anunciaram uma força-tarefa para evitar novas tragédias na travessia da BR-364. A iniciativa é liderada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com apoio da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros do Acre.

Na manhã deste sábado (25), representantes das instituições se reuniram para discutir medidas emergenciais de sinalização e segurança no trecho onde ocorreu o acidente, no quilômetro 10 da BR-364. De acordo com o DNIT, o Rio Caeté é fundamental para muitas comunidades da região, mas o estreitamento do rio nesse ponto e o aumento da correnteza têm elevado os riscos.

“Vamos implementar uma sinalização à distância, alertando sobre o trânsito arriscado. Nossa prioridade é prevenir novos acidentes e garantir a segurança de quem utiliza essa travessia diariamente”, afirmou o representante do DNIT.

O Corpo de Bombeiros, que tem atuação na região, reforçou a importância das ações conjuntas. “Estamos apoiando as medidas emergenciais e focados em manter a travessia segura, tanto para os veículos quanto para as pessoas que dependem da balsa”, explicou o Tenente Gustavo Marinho, de Sena Madureira.

Além da sinalização, outras medidas preventivas podem ser discutidas nos próximos dias. Para as comunidades locais, que têm no Rio Caeté uma rota essencial, a expectativa é de que as iniciativas tragam mais segurança e evitem novos casos trágicos como o de Rodiney.